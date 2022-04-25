«У кого проблемы – тот решает»: Российские IT-компании обвинили в «хайпе» ради поддержки государства
Сложности с поставками вычислительной техники в России есть, но они не являются неразрешимыми, заявил в эфире НСН президент «Руссофта» Валентин Макаров.
Российские IT-компании испытывают трудности при закупке серверов и систем хранения данных, но те, кто хочет решить эту проблему, пользуются параллельным импортом, а не заявляют о безвыходности своего положения, заявил президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне «Коммерсант» сообщил, что крупнейшие российские IT-компании испытывают трудности при закупке серверов и систем хранения данных. На фоне увеличения нагрузки на инфраструктуру VK попросила Минцифры помочь в поиске вендора, готового продать компании «десятки тысяч серверов». Валентин Макаров считает, что масштаб проблемы слишком преувеличен.
«Проблема актуальна, но она возникла уже больше месяца назад. Поэтому многие сумели найти возможность параллельного импорта. Уже постепенно налаживается система, но проблема будет, потому что возможности делать все это оперативно нет. Но, тем не менее, каналы уже налаживаются. Думаю, что этот хайп постепенно пройдет. Может быть, компании пытаются тем самым получить большую поддержку государства», - сказал Макаров.
По его словам, на сегодняшний день в России есть проблемы с поставками вычислительной техники, однако значительного ухудшения ситуации нет.
«Сложности с организацией поставок есть, но те, кто столкнулся с проблемами, решают их. Ухудшения ситуации я на данный момент не вижу. Конечно, нужен большой объем поставок и переходный процесс займет какое-то время… Но сказать, что мы ударились об стену и нет никакого выхода, нельзя», - отметил Макаров.
Президент «Руссофта» также рассказал, какие последствия могут быть из-за нехватки серверов и систем хранения данных.
«Если говорить о сегменте B2B, то это задержка инновационных проектов, задержка инноваций и изменение существующих конфигураций обновлений техники. Это будет не отмена, а именно задержка», - резюмировал Макаров.
Источник «Коммерсанта» на рынке операторов центров обработки данных подтвердил, что сейчас в России фактически нельзя купить коммерческие партии нового оборудования. Серверы нельзя купить даже на вторичном рынке: их раскупили в марте, несмотря на высокие цены. В свою очередь глава направления «Инфраструктурные решения» компании «Крок» Александра Сысоева также отметила, что купить иностранную технику невозможно. По ее словам, типовые задачи клиентов можно закрыть с помощью техники российского производства, таких поставщиков в стране не меньше 10.
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