«У кого проблемы – тот решает»: Российские IT-компании обвинили в «хайпе» ради поддержки государства

Накануне «Коммерсант» сообщил, что крупнейшие российские IT-компании испытывают трудности при закупке серверов и систем хранения данных. На фоне увеличения нагрузки на инфраструктуру VK попросила Минцифры помочь в поиске вендора, готового продать компании «десятки тысяч серверов». Валентин Макаров считает, что масштаб проблемы слишком преувеличен.

«Проблема актуальна, но она возникла уже больше месяца назад. Поэтому многие сумели найти возможность параллельного импорта. Уже постепенно налаживается система, но проблема будет, потому что возможности делать все это оперативно нет. Но, тем не менее, каналы уже налаживаются. Думаю, что этот хайп постепенно пройдет. Может быть, компании пытаются тем самым получить большую поддержку государства», - сказал Макаров.

По его словам, на сегодняшний день в России есть проблемы с поставками вычислительной техники, однако значительного ухудшения ситуации нет.