«Невозможные потери!»: Чем грозит России «вал» отъездов программистов
Интернет-индустрия давно просила власти о выручке без НДС, однако эту помощь получили рестораторы, сказал НСН Герман Клименко.
Российские программисты на фоне событий на Украине подают многочисленные заявки на то, чтобы покинуть страну, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко.
Ранее в среду президент России Владимир Путин подписал указ, вводящий ряд мер по поддержке IT-сферы. В частности, все IT-компании в России будут на три года освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок, а также смогут на выгодных условиях взять кредиты.
«Если до кризиса подобных историй не поднималось, то сейчас буквально за день собирают пакет, потому что пошел огромный вал заявок программистов на релокацию и выяснилось, что, мы несем какие-то «невозможные потери», последствия которых мы потом не просчитаем, если программисты уедут», - сказал Клименко.
При этом он отметил, что самой лучшей поддержкой для интернет-индустрии могла бы стать отмена НДС.
«Огромное спасибо государству, что в критическую историю пытаются как-то помочь, но мне кажется, что это не окажет фундаментального влияния. Фундаментальным решением была бы выручка без НДС, она бы сильно увеличила доходы "Яндекса" и внутренних игроков. Насколько я знаю рынок программистов, конечно, льготы от армии имеют какое-то значение, льготная ипотека это тоже здорово, но в целом, честно говоря, не уверен, что это скажется, но и за такое тоже спасибо», - добавил экс-советник президента.
Клименко также посетовал, что айтишникам давно обещали помочь, но сделали выбор в пользу рестораторов и других сфер.
«Из двух траншей, которые планировали, до интернет-индустрии не добрался ни один. У нас одним из самых важных критериев был НДС. Я спрашивал, неужели мы хуже ресторанов, которые получили льготы во времена коронавируса под два миллиарда выручки без НДС? Когда мы задавали вопросы про интернет, в Минцифры отвечали, что нам когда-нибудь обязательно помогут», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин в беседе с НСН связал меры российских властей по поддержке IT-компаний с многочисленными атаками хакеров на сайты госструктур и СМИ после начала военной спецоперации на Украине.
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