«Невозможные потери!»: Чем грозит России «вал» отъездов программистов

Российские программисты на фоне событий на Украине подают многочисленные заявки на то, чтобы покинуть страну, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко.

Ранее в среду президент России Владимир Путин подписал указ, вводящий ряд мер по поддержке IT-сферы. В частности, все IT-компании в России будут на три года освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок, а также смогут на выгодных условиях взять кредиты.