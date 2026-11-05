Иран показал карту с Киевом среди целей для ответного удара на атаки США
Государственное телевидение Ирана показало карту с Киевом, Львовом и Одессой среди потенциальных целей ответного удара в случае новых боевых действий со стороны США, сообщает «Страна.ua».
Издание указало, что в эфире телеканала IRINN продемонстрировали карту Европы с изображением ракет, летящих со стороны Ирана. На ней также обозначен польский Жешув. Графика сопровождалось текстом: «уничтожить американских империалистов и их союзников».
Ранее Иран пригрозил атаковать военные базы США в Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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