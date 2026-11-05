В Крыму продлены школьные каникулы из-за проблем с электроснабжением

Учащиеся будут отдыхать до 9 ноября. «В связи со сложившейся непростой обстановкой принято решение продлить каникулы в крымских школах», - написал он. При этом решения о приостановке работы детских садов на территории полуострова не принято. Местные администрации будут самостоятельно определять возможность приема воспитанников в дошкольных учреждениях с учетом ситуации в муниципалитетах.

Аксенов отметил, что аварийные службы продолжают восстанавливать электроснабжение. При необходимости дату возвращения школьников к занятиям могут изменить.

Ранее Севастополь остался без света из-за атаки ВСУ на энергоинфраструктуру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

