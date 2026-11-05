В Крыму продлены школьные каникулы из-за проблем с электроснабжением
В Крыму осенние каникулы в школах продлили из-за сложной ситуации с электроснабжением, сообщил в Telegram глава республики Сергей Аксенов.
Учащиеся будут отдыхать до 9 ноября. «В связи со сложившейся непростой обстановкой принято решение продлить каникулы в крымских школах», - написал он. При этом решения о приостановке работы детских садов на территории полуострова не принято. Местные администрации будут самостоятельно определять возможность приема воспитанников в дошкольных учреждениях с учетом ситуации в муниципалитетах.
Аксенов отметил, что аварийные службы продолжают восстанавливать электроснабжение. При необходимости дату возвращения школьников к занятиям могут изменить.
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