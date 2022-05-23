«Бегут от трудностей»: В Госдуме рассказали, кто заменит «прозападных» менеджеров и политиков

Депутат Госдумы Светлана Бессараб и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в эфире НСН отметили, что отъезд «менеджеров-безбилетников» из России не повлияет на рынок труда. 


Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что Россия не нуждается в убегающих из страны в сложное время менеджеров, их смогут заменить высококвалифицированные специалисты, оставшиеся здесь.

Ранее стало известно, что весной 2022 года в России резко выросла доля менеджеров, которые при выезде из России не покупают обратные билеты. Бессараб уверена, что в стране есть кому заменить такую «утечку кадров».

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«Страна немного потеряет, потому что если гражданин бросает свою Родину в самое сложное для нее время, то этот человек не много пользы принесет в дальнейшем. Что касается замены – у нас достаточно хорошие кадры. Новое поколение подготавливается с использованием новейших ресурсов, уровня цифровизации, но без западных технологий, когда готовили прозападных политиков и менеджеров. Сегодня страна ориентируется на себя. Думаю, что впереди будет чище. Я думаю, что удерживать высококвалифицированных специалистов не нужно. Если человек не хочет здесь жить, работать и будет счастлив в другом месте – пусть уезжает. Наша экономика не будет зависеть от западных санкций. Мы сегодня на пути одного из самых свободных от западного влияния государств», - отметила она.

При этом, по ее словам, специалисты, которые раньше покинули РФ, уже начинают возвращаться.

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«Первыми из России поехали айтишники, потому что, мы проводили опрос, боялись, что страна будет отрезана от всемирного интернета и так далее. Они действительно боялись потерять возможность работы. Но на самом деле это не подтвердилось. И попробовав себя в других странах, люди начинают возвращаться. Как показывает прописка сим-карт, 80% айтишников вернулись. Они понимают, что нигде, как в России нет лучших условий. Тем более у нас сегодня предоставлены все необходимые условия для работы. А больше мы никого не боимся потерять», - добавила депутат.

При этом «Газета.ру» сообщает, что без обратных билетов менеджеры из России чаще всего уезжают в Турцию, ОАЭ, Израиль, Казахстан, Армению, Азербайджан и Узбекистан. Президент и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил мнение, что это не отразится на рынке труда в РФ.

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«Люди уезжают, приезжают. Поскольку ситуация непонятная, они берут билеты без обратной даты. В этом плане мы не видим каких-то специфических изменений на рынке труда. Будет развиваться экономика – будут менеджеры внутри страны. Будут какие-то неразумные действия со стороны правительства и Центробанка – значит, люди будут искать, где лучше. Сейчас наблюдаются только сезонные изменения. После майских праздников работодатели повышают активность. Рынок труда затих: работодатели стараются не делать лишних телодвижений. Массовых сокращений и увольнений мы не видим», - заключил он.

Ранее профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что России следует не только возвращать высококвалифицированных соотечественников из-за границы, но и обеспечивать нормальный уровень жизни тем, кто еще остался здесь.

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ФОТО: сайт
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