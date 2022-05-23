«Бегут от трудностей»: В Госдуме рассказали, кто заменит «прозападных» менеджеров и политиков
Депутат Госдумы Светлана Бессараб и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в эфире НСН отметили, что отъезд «менеджеров-безбилетников» из России не повлияет на рынок труда.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что Россия не нуждается в убегающих из страны в сложное время менеджеров, их смогут заменить высококвалифицированные специалисты, оставшиеся здесь.
Ранее стало известно, что весной 2022 года в России резко выросла доля менеджеров, которые при выезде из России не покупают обратные билеты. Бессараб уверена, что в стране есть кому заменить такую «утечку кадров».
«Страна немного потеряет, потому что если гражданин бросает свою Родину в самое сложное для нее время, то этот человек не много пользы принесет в дальнейшем. Что касается замены – у нас достаточно хорошие кадры. Новое поколение подготавливается с использованием новейших ресурсов, уровня цифровизации, но без западных технологий, когда готовили прозападных политиков и менеджеров. Сегодня страна ориентируется на себя. Думаю, что впереди будет чище. Я думаю, что удерживать высококвалифицированных специалистов не нужно. Если человек не хочет здесь жить, работать и будет счастлив в другом месте – пусть уезжает. Наша экономика не будет зависеть от западных санкций. Мы сегодня на пути одного из самых свободных от западного влияния государств», - отметила она.
При этом, по ее словам, специалисты, которые раньше покинули РФ, уже начинают возвращаться.
«Первыми из России поехали айтишники, потому что, мы проводили опрос, боялись, что страна будет отрезана от всемирного интернета и так далее. Они действительно боялись потерять возможность работы. Но на самом деле это не подтвердилось. И попробовав себя в других странах, люди начинают возвращаться. Как показывает прописка сим-карт, 80% айтишников вернулись. Они понимают, что нигде, как в России нет лучших условий. Тем более у нас сегодня предоставлены все необходимые условия для работы. А больше мы никого не боимся потерять», - добавила депутат.
При этом «Газета.ру» сообщает, что без обратных билетов менеджеры из России чаще всего уезжают в Турцию, ОАЭ, Израиль, Казахстан, Армению, Азербайджан и Узбекистан. Президент и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил мнение, что это не отразится на рынке труда в РФ.
«Люди уезжают, приезжают. Поскольку ситуация непонятная, они берут билеты без обратной даты. В этом плане мы не видим каких-то специфических изменений на рынке труда. Будет развиваться экономика – будут менеджеры внутри страны. Будут какие-то неразумные действия со стороны правительства и Центробанка – значит, люди будут искать, где лучше. Сейчас наблюдаются только сезонные изменения. После майских праздников работодатели повышают активность. Рынок труда затих: работодатели стараются не делать лишних телодвижений. Массовых сокращений и увольнений мы не видим», - заключил он.
Ранее профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что России следует не только возвращать высококвалифицированных соотечественников из-за границы, но и обеспечивать нормальный уровень жизни тем, кто еще остался здесь.
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