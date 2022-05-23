«Бегут от трудностей»: В Госдуме рассказали, кто заменит «прозападных» менеджеров и политиков

«Страна немного потеряет, потому что если гражданин бросает свою Родину в самое сложное для нее время, то этот человек не много пользы принесет в дальнейшем. Что касается замены – у нас достаточно хорошие кадры. Новое поколение подготавливается с использованием новейших ресурсов, уровня цифровизации, но без западных технологий, когда готовили прозападных политиков и менеджеров. Сегодня страна ориентируется на себя. Думаю, что впереди будет чище. Я думаю, что удерживать высококвалифицированных специалистов не нужно. Если человек не хочет здесь жить, работать и будет счастлив в другом месте – пусть уезжает. Наша экономика не будет зависеть от западных санкций. Мы сегодня на пути одного из самых свободных от западного влияния государств», - отметила она.

При этом, по ее словам, специалисты, которые раньше покинули РФ, уже начинают возвращаться.