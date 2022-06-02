В Минцифры допустили снижение ставки по ипотеке для IТ-специалистов до 1%

Ставка по льготной ипотеке для IT-специалистов может быть снижена до 1%. Об этом в ходе конференции ЦИПР-2022 заявил замглавы Минцифры России Максим Паршин.

По его словам, сейчас банки уже предлагают ставку в 4%, а в некоторых регионах даже наблюдается снижение до 2%. Паршин добавил, что финансовые организации уже начали предварительный прием заявок.