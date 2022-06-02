В Минцифры допустили снижение ставки по ипотеке для IТ-специалистов до 1%

Ставка по льготной ипотеке для IT-специалистов может быть снижена до 1%. Об этом в ходе конференции ЦИПР-2022 заявил замглавы Минцифры России Максим Паршин.

По его словам, сейчас банки уже предлагают ставку в 4%, а в некоторых регионах даже наблюдается снижение до 2%. Паршин добавил, что финансовые организации уже начали предварительный прием заявок.

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Ранее Минцифры опубликовало список банков, которые смогут предоставлять льготную ипотеку для представителей IT-компаний, в который вошли 49 банков, включая Сбербанк, ВТБ и другие финансовые организации, в том числе региональные.

Согласно плану программы, общая сумма выданных кредитов может составить примерно 240 миллиардов рублей. Такой мерой поддержки могут воспользоваться сотрудники почти девяти тысяч организаций.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:ЭкономикаРоссияЛьготыIt-специалистыИпотека
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