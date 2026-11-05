Генсек ООН не ответил на 12 вопросов Лаврова по Буче

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш не ответил на 12 вопросов министра иностранных дел России Сергея Лаврова о событиях в украинской Буче, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Департамента международных организаций МИД РФ Кирилла Логвинова.

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Глава МИД РФ в апреле текущего года задал Гутеррешу 12 вопросов, касающихся опубликованного в 2022 году доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. «Ни на один из них ответа мы так и не получили», — указал Логвинов.

Дипломат указал, что Москва требовала объяснить, почему генсек допустил публикацию серьезных обвинений в адрес российской стороны, если выводы опирались лишь на наличие «разумных оснований полагать», что описанные события действительно имели место.

Кроме того, при подготовке доклада в ООН использовали данные только из украинских источников, доступ к которым впоследствии оказался ограничен.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что продолжается практика двойных стандартов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
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