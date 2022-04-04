В России признали трудности с возвращением россиян из-за границы

Вернуть в страну россиян, которые уже устроились за границей, скорее всего не получится, заявила в эфире НСН профессор Екатерина Самраилова. 


России следует не только возвращать высококвалифицированных соотечественников из-за границы, но и обеспечивать нормальный уровень жизни тем, кто еще остался здесь. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова.

Ранее стало известно, что в России разрабатывается новая программа репатриации российских высококлассных специалистов, желающих вернуться на родину. Самраилова считает, что необходимо параллельно решать задачи и «утечки умов», и их возвращения на родину.

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«На мой взгляд, программа по возвращению соотечественников имеет колоссальную историю, которая почему-то до сих пор широко не реализована. Эта задача не новая, но, возможно, сейчас возник всплеск, обусловленный сложившейся ситуацией. Легкости в этом не прослеживается. Очень сложно получить гражданство, право на работу, потому что работодателям бывает трудно устроить без гражданства на работу даже нужных людей с образованием. Необходимо также понимать и личные задачи каждого человека. Например, за границей нужно суметь продать недвижимость, чтобы приехать сюда и приобрести жилье, получить ипотеку, иметь стабильную гарантированную заработную плату, которая позволит их выплатить. То есть возникает целая цепочка житейских проблем, которые легко не решаются. С другой стороны, высококвалифицированным специалистам необходимо предоставить все условия [в России], чтобы они не искали лучшего уровня жизни и применения своим способностям», - объяснила она.
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Профессор подтвердила, что большинство таких специалистов уезжает из России по экономическим причинам.

«Сейчас вернуть тех, кто уехал и имеет за границей перспективы гарантированной занятости, наверно, уже сложно. А продолжить возвращать соотечественников из бывших советских регионов – можно», - заключила Самраилова.

Ранее экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что средний класс «отъехавших программистов» можно восполнить за счет вчерашних школьников, опасающихся военкоматов.

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ФОТО: newanons.ru
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