В России признали трудности с возвращением россиян из-за границы

России следует не только возвращать высококвалифицированных соотечественников из-за границы, но и обеспечивать нормальный уровень жизни тем, кто еще остался здесь. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова.

Ранее стало известно, что в России разрабатывается новая программа репатриации российских высококлассных специалистов, желающих вернуться на родину. Самраилова считает, что необходимо параллельно решать задачи и «утечки умов», и их возвращения на родину.