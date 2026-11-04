СМИ: В Берлине нашли мертвым министра экономики Баварии Айвангера
В Берлине нашли мертвым лидера партии «Свободные избиратели» и министра экономики Баварии Хуберта Айвангера. Политик умер в среду в одном из отелей в возрасте 55 лет. Об этом пишет Bild.
Смерть подтвердили источники издания в правительстве федеральной земли и столичной полиции. Причины пока не раскрываются.
Известно, что сегодня в Берлине открывали столичное представительство партии, но Айвангер отсутствовал на мероприятии из-за плохого самочувствия. Он остался в отеле, где позже обнаружили его тело.
Хуберт Айвангер родился в 1971 году в Нижней Баварии. С 2006-го он возглавлял баварское отделение «Свободных избирателей», а с 2010-го — федеральное. В 2008-м его избрали депутатом ландтага, а после выборов 2018-го занял посты министра экономики, регионального развития и энергетики Баварии и вице-премьера.
Политик придерживался консервативных взглядов, был жестким критиком решений Евросоюза.
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