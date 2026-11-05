Задержанная у пыточной под Киевом врач была одной из лучших на Украине
Врач Валентина Молодая, одной из первых прибывшая к с тайной тюрьме под Киевом, входила в ТОП-100 лучших медиков Украины, сообщает РИА Новости.
Женщина, оказавшаяся у дома в Петропавловской Борщаговке, в котором в подвале удерживали людей, была признана одним из лучших специалистов в стране. В 2025 году Молодая опубликовала в своих социальных сетях видео с церемонии награждения 100 лучших врачей Украины. На записи ведущий представляет ее как хирурга, дерматовенеролога и врача высшей категории.
Медика после задержания поместили под арест.
Речь идет о событиях в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом. В подвале частного дома удерживали около 40 человек, которых избивали и заставляли платить за освобождение. Среди удерживаемых был и 14-летний подросток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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