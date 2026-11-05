Задержанная у пыточной под Киевом врач была одной из лучших на Украине

Женщина, оказавшаяся у дома в Петропавловской Борщаговке, в котором в подвале удерживали людей, была признана одним из лучших специалистов в стране. В 2025 году Молодая опубликовала в своих социальных сетях видео с церемонии награждения 100 лучших врачей Украины. На записи ведущий представляет ее как хирурга, дерматовенеролога и врача высшей категории.

Медика после задержания поместили под арест.

Речь идет о событиях в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом. В подвале частного дома удерживали около 40 человек, которых избивали и заставляли платить за освобождение. Среди удерживаемых был и 14-летний подросток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

