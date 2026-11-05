Жители Киева перекрывают дороги из-за отключений электричества

По данным издания, это дорога на Академгородке. Еще два перекрытия зафиксировали на Оболони и в районе метро «Житомирская». Жители дома 24 на улице Иорданской жалуются, что пять дней не имеют стабильного электроснабжения - электричество включают на 20 минут в сутки.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что света не будет от трех до пяти суток даже при минимальных морозах. «Когда ударят морозы до −5 градусов, потребление вырастет настолько сильно, что свет могут давать на полчаса-час», — отметил он.

Ранее стало известно, что Киев рискует утонуть в фекалиях из-за затяжного блэкаута, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

