Жители Киева перекрывают дороги из-за отключений электричества
Жители Киева перекрыли несколько дорог из-за длительного отсутствия электроснабжения, сообщает «Страна.ua».
По данным издания, это дорога на Академгородке. Еще два перекрытия зафиксировали на Оболони и в районе метро «Житомирская». Жители дома 24 на улице Иорданской жалуются, что пять дней не имеют стабильного электроснабжения - электричество включают на 20 минут в сутки.
Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что света не будет от трех до пяти суток даже при минимальных морозах. «Когда ударят морозы до −5 градусов, потребление вырастет настолько сильно, что свет могут давать на полчаса-час», — отметил он.
Ранее стало известно, что Киев рискует утонуть в фекалиях из-за затяжного блэкаута, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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