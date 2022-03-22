«В армию не призывать»: Клименко назвал способ вернуть в Россию «табуны айтишников»
Средний класс «отъехавших программистов» можно восполнить за счет вчерашних школьников, опасающихся военкоматов, сказал НСН Герман Клименко.
Россию покинули около 20 тысяч интернет-специалистов и айтишников, восполнить дефицит которых можно за полтора-два года, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко.
Ранее глава группы InfoWatch Наталья Касперская сообщила в Госдуме, что в конце февраля - начале марта, «табуны айтишников, не разбирая дороги, куда-то помчались». По ее словам, в основном они уехали в страны ближнего зарубежья.
«Ну это не "табуны", наверное, плюс уехали не IT-специалисты, а интернет-специалисты, а это важное отличие. Тем не менее, действительно, из-за опасений мобилизации уехало, по разным оценкам, около 20 тысяч человек, из-за чего, видимо, и были приняты очень резкие меры по льготам для IT-индустрии. Этот вопрос серьезен, поскольку часть уехала, часть прямо на месте поменяла работодателей с условного "Яндекса" на условный Deutsche Bank. В этом плане ситуация тяжелая, но основной удар понесла интернет-индустрия, те же "Яндекс", "Рамблер", Mail, а то, что связано с железом… мне кажется, в основном уехали программисты», - сказал Клименко.
При этом он предложил ряд мер, которые помогут удержать в России молодых программистов.
«Для интернет-индустрии нужно отменять НДС, ЕСН и, видимо, стимулировать молодежь простым путем: если сотрудник работает в условном «Яндексе» на должности программиста, то он не призывается в армию. Нужен список интернет-компаний, и, если туда приходят 17-18-летние дети и трудоустраиваются «джуниорами» или программистами, к ним военкомат не пристает. Этого было бы достаточно, чтобы сформировать новый поток и года за полтора-два восполнить средний класс отъехавших программистов», - отметил экс-советник президента.
Он также посетовал, что ситуация со льготами в этой сфере напоминает «лошадей в балете».
«Последние льготы давались только тем, кто по образованию попадает под IT-специалиста, а в интернет-компаниях такие люди настолько редки, насколько в балете можно встретить лошадь», - пояснил Клименко.
При этом он предупредил, что осенью ситуация с дефицитом кадров может стать критической.
«Сейчас надо думать, как компенсировать резкий отток. Он был всегда, но соблюдалось некоторое равновесие. Условно, каждый год уезжало 5 тысяч человек и появлялось столько же новых разработчиков, которых могли поглотить наши компании. А сейчас резкий отток, он очень оголил рынок, и пока стоит вопрос, как резко восполнить программистскую часть. Я бы не сказал, что его можно решить сегодня, потому что сейчас сложная эмоционально-технологическая обстановка, но с осени мы почувствуем дефицит кадров. Он и сейчас, судя по хантерским ресурсам, высокий, а осенью это примет уже какие-то критические ожидания», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Глава группы InfoWatch Наталья Касперская заявила на заседании комитета Госдумы по информационной политике, что связывает бегство из страны «табунов» айтишников с «тонкой душевной организацией» специалистов, которые по роду деятельности были тесно связаны с Западом.
В начале марта президент России Владимир Путин подписал указ, вводящий ряд мер по поддержке IT-сферы. В частности, все IT-компании в России будут на три года освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок, а также смогут на выгодных условиях взять кредиты.
Кроме того, сотрудникам таких компаний предоставят возможность оформить льготную ипотеку и отсрочку от призыва в армию.
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