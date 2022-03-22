«В армию не призывать»: Клименко назвал способ вернуть в Россию «табуны айтишников»

Россию покинули около 20 тысяч интернет-специалистов и айтишников, восполнить дефицит которых можно за полтора-два года, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко.

Ранее глава группы InfoWatch Наталья Касперская сообщила в Госдуме, что в конце февраля - начале марта, «табуны айтишников, не разбирая дороги, куда-то помчались». По ее словам, в основном они уехали в страны ближнего зарубежья.