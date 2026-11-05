Россия может отсудить миллиард долларов у IIHF
Москва может отсудить 1 млрд долларов у IIHF, если пойдёт на поводу у европейских и канадской федераций хоккея, которые объединились в коалицию и пытаются протестовать против допуска к международным соревнованиям российской сборной по решению CAS, сообщает «Mash на спорте».
Об этом заявил экс-судья Спортивного арбитражного суда Конни Йорнеклинт. По его словам, сумма может быть больше — она должна быть такой, чтобы запугать всех и не дать забанить себя. По закону РФ может это сделать. Кроме того, Москва может подать отдельные иски на различные федерации хоккея.
Ранее премьер Канады заявил, что страна откажет в визах российским хоккеистам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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