Россия может отсудить миллиард долларов у IIHF

Об этом заявил экс-судья Спортивного арбитражного суда Конни Йорнеклинт. По его словам, сумма может быть больше — она должна быть такой, чтобы запугать всех и не дать забанить себя. По закону РФ может это сделать. Кроме того, Москва может подать отдельные иски на различные федерации хоккея.

Ранее премьер Канады заявил, что страна откажет в визах российским хоккеистам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

