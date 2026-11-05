Автовладельцы должны брать чеки при замене шин к зиме
При замене или подкачке автомобильных шин в присутствии клиента договор с автосервисом может оформляться выдачей квитанции, жетона, талона или кассового чека, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.
Перед получением автомобиля владельцу необходимо проверить полноту и качество выполненных работ. Следует оценить комплектность машины, ее техническое состояние и исправность, убедиться в качестве оказанных услуг. В случае недостатков о них нужно сразу сообщить исполнителю.
Если на время работ автомобиль остается на шиномонтаже, договора недостаточно: одновременно с ним исполнитель обязан составить акт, в котором должна быть указана комплектность автомобиля, имеющиеся повреждения и дефекты. Кроме того, вносятся сведения о предоставленных запасных частях и материалах с указанием их наименования, описания и стоимости.
Ранее автомобилистам-новичкам рассказали, как подготовиться к первой зимней поездке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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