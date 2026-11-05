Автовладельцы должны брать чеки при замене шин к зиме

При замене или подкачке автомобильных шин в присутствии клиента договор с автосервисом может оформляться выдачей квитанции, жетона, талона или кассового чека, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Автомобилистам рассказали, как не стать жертвой «шинного маркетинга»

Перед получением автомобиля владельцу необходимо проверить полноту и качество выполненных работ. Следует оценить комплектность машины, ее техническое состояние и исправность, убедиться в качестве оказанных услуг. В случае недостатков о них нужно сразу сообщить исполнителю.

Если на время работ автомобиль остается на шиномонтаже, договора недостаточно: одновременно с ним исполнитель обязан составить акт, в котором должна быть указана комплектность автомобиля, имеющиеся повреждения и дефекты. Кроме того, вносятся сведения о предоставленных запасных частях и материалах с указанием их наименования, описания и стоимости.

Ранее автомобилистам-новичкам рассказали, как подготовиться к первой зимней поездке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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