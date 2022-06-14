Им же хуже? Кричевский не увидел проблем для экономики из-за эмиграции миллионеров

Экономист Кричевский рассказал в эфире НСН, что массовый отъезд из РФ миллионеров никак не скажется на экономике страны. Они же от санкций не убегут, а родину потеряют. 

Даже если на фоне военной операции на Украине Россию покинет 15 тысяч миллионеров, на экономику страны это не повлияет, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экономист Никита Кричевский.

«Те, кто хотел покинуть Россию, давно это сделали. Но количество этих "сливок общества" исчисляется никак не десятками тысяч и даже не тысячами, а сотнями человек. Непонятно, на основании каких данных, предпочтений, соцопросов лондонская компания сделала вывод о том, что из РФ уедут 15 тысяч долларовых миллионеров. Даже если фантастический прогноз британцев сбудется, и целых 15 тысяч долларовых миллионеров покинут Россию, на экономике страны это не скажется ровным счетом никак, потому что не 15 тысяч миллионеров определяют деловой климат в стране и потребительскую активность. Эти вещи определяют 150 миллионов граждан, которые останутся в стране. Миллионеры никогда не оказывали определяющего влияния ни в одном секторе экономики, разве что в сфере суперэлитной недвижимости или продажах элитных автокаров, предметов роскоши, бриллиантов, яхт, частных самолетов», - заявил экономист.
По законам … времени: Путин и «ЕР» начали «самоочищение» России с элит

Ранее лондонская консалтинговая фирма по вопросам миграции Henley & Partners заявила, что до конца 2022 года Россию могут покинуть 15 тысяч миллионеров. Главной точкой притяжения для богатых эмигрантов станут ОАЭ. В результате из России может уехать 15% всех жителей с капиталом от 1 миллиона долларов.

«Если они и покинут Россию, то в ОАЭ, Европе, США они, скорее всего, окажутся также под очередными санкциями. Ну, даже если уедут, кому от этого будет хуже? Тем, кто уехал, потому что помимо денег, активов, бизнес-процессов существуют такие нематериальные понятия как «родина», «отеческие гробы», «среда общения» и прочие вещи, которыми мы дорожим», - полагает Кричевский.

Ранее политолог Алексей Чадаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в России ждут омоложения элит.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БизнесЭмиграция
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