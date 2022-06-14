Им же хуже? Кричевский не увидел проблем для экономики из-за эмиграции миллионеров

Ранее лондонская консалтинговая фирма по вопросам миграции Henley & Partners заявила, что до конца 2022 года Россию могут покинуть 15 тысяч миллионеров. Главной точкой притяжения для богатых эмигрантов станут ОАЭ. В результате из России может уехать 15% всех жителей с капиталом от 1 миллиона долларов.

«Если они и покинут Россию, то в ОАЭ, Европе, США они, скорее всего, окажутся также под очередными санкциями. Ну, даже если уедут, кому от этого будет хуже? Тем, кто уехал, потому что помимо денег, активов, бизнес-процессов существуют такие нематериальные понятия как «родина», «отеческие гробы», «среда общения» и прочие вещи, которыми мы дорожим», - полагает Кричевский.

Ранее политолог Алексей Чадаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в России ждут омоложения элит.

