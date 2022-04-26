«Вопрос денег»: Разработчик сайта Кремля уверен, что санкции не отпугнут от РФ иностранных айтишников
Ситуация с российским IT оказалась значительно лучше прогнозов, и к нам могут приехать специалисты из Европы, США и ближнего зарубежья, сказал в эфире НСН Артём Геллер.
Упрощение условий работы в России для зарубежных IT-специалистов может привлечь их в страну, однако «на безопасность» иностранцев ставить нельзя, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» разработчик сайта kremlin.ru Артём Геллер.
Ранее стало известно, что МВД и Минтруд предложили упростить привлечение в РФ зарубежных IT-специалистов. По данным РБК, им не нужно будет иметь ряд разрешений и патентов.
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«Упрощение – это большой шаг, это может подстегнуть их приехать, да и нас, владельцев IT-бизнеса. Теперь мы будем понимать, что нам в какой-то ситуации проще найти иностранного специалиста и его уговорить. Это всегда был вопрос денег и условий. В этом смысле в России ничего не изменилось, да и всем стало понятно, что то, как вначале описывалась ситуация с российским IT, этот прогноз не сбывается, все значительно лучше. Думаю, что это (антироссийские санкции – прим. НСН) вряд ли кого-то может остановить», - сказал Геллер.
Он рассказал, специалисты из каких стран могут приехать в Россию.
«Тут можно разбить на две части. С одной стороны, это управленческий топ-менеджмент, который мы исторически привлекаем, это в основном Европа и США. А средние сотрудники, "рабочие руки", - здесь немного другое направление стран. Это ближнее зарубежье, например, Казахстан и подобные страны», - разъяснил эксперт.
По словам Геллера, отъезд российских айтишников за рубеж не мешает им продолжать работать.
«Уехать-то они уехали, но все остались на своих рабочих местах, поскольку ковид научил нас удаленно работать. Более 90% людей, которые уехали, также продолжают работать на российские или международные компании, которые были в РФ, просто удаленно», - рассказал разработчик сайта kremlin.ru.
При этом он подчеркнул, что иностранцев нельзя привлекать к работе в госкомпаниях и «на безопасность».
«Тут надо четко разделять, На безопасность, конечно, иностранных специалистов привлекать нельзя. За все коммерческие компании отвечать невозможно, но для государственных организаций это так», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В конце марта экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко говорил НСН, что Россию покинули около 20 тысяч интернет-специалистов и айтишников, восполнить дефицит которых можно за полтора-два года.
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