«Вопрос денег»: Разработчик сайта Кремля уверен, что санкции не отпугнут от РФ иностранных айтишников

Упрощение условий работы в России для зарубежных IT-специалистов может привлечь их в страну, однако «на безопасность» иностранцев ставить нельзя, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» разработчик сайта kremlin.ru Артём Геллер.

Ранее стало известно, что МВД и Минтруд предложили упростить привлечение в РФ зарубежных IT-специалистов. По данным РБК, им не нужно будет иметь ряд разрешений и патентов.