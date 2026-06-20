В России подготовили новую программу обучения в старших классах

НОВАЯ ПРОГРАММА

Минпросвещения России подготовило новую программу обучения в старших классах. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, новый образовательный стандарт вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Министр уточнил, что содержание обучения будет более прикладным и соответствующим современным реалиям.

Согласно новым правилам, добавил Кравцов, школьник может ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне, тогда как раньше обязательным было изучение двух предметов на углубленном уровне.