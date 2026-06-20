В России подготовили новую программу обучения в старших классах

Новый образовательный стандарт будет действовать с 1 сентября 2027 года. 

Минпросвещения России изменит программу обучения в старших классах школ. Речь идет об обновлении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. При этом в стране у выпускников 9-х классов стали появляться трудности с поступлением в старшую школу, в том числе из-за конкурсного отбора и ограниченности количества мест. Часть специалистов связывает это с ориентированием граждан на получение среднего специального образования.

Депутат Смолин: Юристы в России зарабатывают меньше парикмахеров для собак

НОВАЯ ПРОГРАММА

Минпросвещения России подготовило новую программу обучения в старших классах. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, новый образовательный стандарт вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Министр уточнил, что содержание обучения будет более прикладным и соответствующим современным реалиям.

Согласно новым правилам, добавил Кравцов, школьник может ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне, тогда как раньше обязательным было изучение двух предметов на углубленном уровне.

Чернышенко рассказал о масштабах стартовавшей в России приемной кампании

«Программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут включены в перечень метапредметных результатов. Утвердить проект предполагается в июле», - приводит слова главы Минпросвещения РИА Новости.

До этого руководитель Института содержания и методов обучения им. Леднева Максим Костенко говорил, что Минпросвещения разработало новый стандарт обучения для учащихся 10-11-х классов школ. По его словам, нововведения связаны с профильным обучением и с тем, какое оборудование должно быть в каждом кабинете.

Правила перехода на новую систему высшего образования утвердили в России

Костенко уточнил, что с сентября следующего года ученики 10-11-х классов, с одной стороны, смогут не выбирать профильные предметы, а изучать все на базовом уровне. При этом с другой — для желающих углубленно изучать предметы сохраняются все существующие сейчас профили, внутри которых будет возможность создавать спецклассы. Речь — о медицинских, инженерных, судостроительных, лингвистических и других подразделениях.

СЛОЖНО ПОСТУПАТЬ

Между тем, родители школьников в России жалуются на жесткие условия приема в 10-й класс. По данным «Известий», даже одна тройка на экзамене становится серьезным препятствием для обучения в классах старшей школы. Эксперты говорят, что в 2026 году примерно 70% девятиклассников отправятся в техникумы и колледжи. В прошлом году этот показатель составил 63%, хотя еще несколько лет назад не превышал 50%.

Сочинения без «угадайки»: Что привело к росту средних баллов ЕГЭ

Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко сообщила, что ежегодно в РФ растет количество девятиклассников, продолжающих обучение в колледжах и техникумах, а не в школе. Она уточнила, что из пяти-шести 9-х классов обычно делают только два 10-х. При этом бюджетные места в учреждениях среднего профессионального образования ограничены, а стоимость контракта эквивалентна учебе в региональном вузе — 150–200 тысяч рублей в год.

HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян в пресс-центре НСН заметил, что сейчас стало намного сложнее поступить в 10-й класс, так как сверху дана установка — ориентировать людей идти получать среднее специальное образование (СПО).

«Жутко не хватает»: Омбудсмен призвал вернуть в колледжи профессию официанта

«Количество 10‑х классов сократилось, а требования повысились: нужно быть практически отличником. Потому что сверху есть установка — ориентировать людей на СПО. Сварщики, электрики, монтажники, швеи нужны рынку. Эту проблему решают, сужая возможности поступления в старшие классы. Количество программ, субсидируемых государством под льготные 3%, резко сократилось. Теперь нельзя просто пойти и выучиться на экономиста или юриста, оформив образовательный кредит под 3%. Нет, теперь либо нужно оплачивать обучение полностью, либо брать кредит под 20%. Эта мера принята для того, чтобы увеличить число людей со средним специальным образованием. В советское время наблюдалось нечто подобное», - объяснил он.

В свою очередь член Совета профсоюза «Учитель», преподаватель русского языка и литературы Анна Штернберг в беседе с НСН отметила, что проблемы с поступлением в 10-й класс у российских школьников вызваны дефицитом мест в школах и правом общеобразовательных учреждений проводить отборы в профильные классы.

Буцкая объяснила, как опыт «Московского долголетия» поможет детям

«Если мест мало — а мест мало, школ ведь не хватает, — школа по уставу может определить конкурсный отбор. Такое право у школы есть, с одной стороны. С другой стороны, она по закону должна брать всех желающих. И право школы проводить отбор в профильные классы никто не отменял. В таком случае можно подать документы в другую школу. Или, при наличии мест, решение об отказе в приеме в 10‑й класс можно оспорить. Родители, которые знают свои права, настаивают — и ребенка берут. Благо ли это — большой вопрос. Если классы профильные, а туда идут дети, которые не получили никакой базы по нужным предметам, качество образования резко падает», - рассказала она.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что, согласно сборнику «Индикаторы образования» Высшей школы экономики, в 2024 году разница между числом выпускников 9‑х классов, продолживших учебу в школе и поступивших в колледжи на программы подготовки специалистов среднего звена, достигла минимума за последние 25 лет.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Евгений Мессман
ТЕГИ:ОбучениеКолледжиОбразованиеШкола

Горячие новости

Все новости

партнеры