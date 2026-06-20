В России подготовили новую программу обучения в старших классах
Новый образовательный стандарт будет действовать с 1 сентября 2027 года.
Минпросвещения России изменит программу обучения в старших классах школ. Речь идет об обновлении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. При этом в стране у выпускников 9-х классов стали появляться трудности с поступлением в старшую школу, в том числе из-за конкурсного отбора и ограниченности количества мест. Часть специалистов связывает это с ориентированием граждан на получение среднего специального образования.
НОВАЯ ПРОГРАММА
Минпросвещения России подготовило новую программу обучения в старших классах. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, новый образовательный стандарт вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Министр уточнил, что содержание обучения будет более прикладным и соответствующим современным реалиям.
Согласно новым правилам, добавил Кравцов, школьник может ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне, тогда как раньше обязательным было изучение двух предметов на углубленном уровне.
«Программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут включены в перечень метапредметных результатов. Утвердить проект предполагается в июле», - приводит слова главы Минпросвещения РИА Новости.
До этого руководитель Института содержания и методов обучения им. Леднева Максим Костенко говорил, что Минпросвещения разработало новый стандарт обучения для учащихся 10-11-х классов школ. По его словам, нововведения связаны с профильным обучением и с тем, какое оборудование должно быть в каждом кабинете.
Костенко уточнил, что с сентября следующего года ученики 10-11-х классов, с одной стороны, смогут не выбирать профильные предметы, а изучать все на базовом уровне. При этом с другой — для желающих углубленно изучать предметы сохраняются все существующие сейчас профили, внутри которых будет возможность создавать спецклассы. Речь — о медицинских, инженерных, судостроительных, лингвистических и других подразделениях.
СЛОЖНО ПОСТУПАТЬ
Между тем, родители школьников в России жалуются на жесткие условия приема в 10-й класс. По данным «Известий», даже одна тройка на экзамене становится серьезным препятствием для обучения в классах старшей школы. Эксперты говорят, что в 2026 году примерно 70% девятиклассников отправятся в техникумы и колледжи. В прошлом году этот показатель составил 63%, хотя еще несколько лет назад не превышал 50%.
Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко сообщила, что ежегодно в РФ растет количество девятиклассников, продолжающих обучение в колледжах и техникумах, а не в школе. Она уточнила, что из пяти-шести 9-х классов обычно делают только два 10-х. При этом бюджетные места в учреждениях среднего профессионального образования ограничены, а стоимость контракта эквивалентна учебе в региональном вузе — 150–200 тысяч рублей в год.
HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян в пресс-центре НСН заметил, что сейчас стало намного сложнее поступить в 10-й класс, так как сверху дана установка — ориентировать людей идти получать среднее специальное образование (СПО).
«Количество 10‑х классов сократилось, а требования повысились: нужно быть практически отличником. Потому что сверху есть установка — ориентировать людей на СПО. Сварщики, электрики, монтажники, швеи нужны рынку. Эту проблему решают, сужая возможности поступления в старшие классы. Количество программ, субсидируемых государством под льготные 3%, резко сократилось. Теперь нельзя просто пойти и выучиться на экономиста или юриста, оформив образовательный кредит под 3%. Нет, теперь либо нужно оплачивать обучение полностью, либо брать кредит под 20%. Эта мера принята для того, чтобы увеличить число людей со средним специальным образованием. В советское время наблюдалось нечто подобное», - объяснил он.
В свою очередь член Совета профсоюза «Учитель», преподаватель русского языка и литературы Анна Штернберг в беседе с НСН отметила, что проблемы с поступлением в 10-й класс у российских школьников вызваны дефицитом мест в школах и правом общеобразовательных учреждений проводить отборы в профильные классы.
«Если мест мало — а мест мало, школ ведь не хватает, — школа по уставу может определить конкурсный отбор. Такое право у школы есть, с одной стороны. С другой стороны, она по закону должна брать всех желающих. И право школы проводить отбор в профильные классы никто не отменял. В таком случае можно подать документы в другую школу. Или, при наличии мест, решение об отказе в приеме в 10‑й класс можно оспорить. Родители, которые знают свои права, настаивают — и ребенка берут. Благо ли это — большой вопрос. Если классы профильные, а туда идут дети, которые не получили никакой базы по нужным предметам, качество образования резко падает», - рассказала она.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что, согласно сборнику «Индикаторы образования» Высшей школы экономики, в 2024 году разница между числом выпускников 9‑х классов, продолживших учебу в школе и поступивших в колледжи на программы подготовки специалистов среднего звена, достигла минимума за последние 25 лет.
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