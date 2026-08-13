Путин впервые посетил Курильские острова в Сахалинской области

В 2024 году во время встречи с предпринимателями Дальнего Востока российский лидер поделился, что ни разу не был на Курилах, и обещал приехать на острова.

Путин в четверг посетил остров Итуруп и рыбоперерабатывающее предприятие «Ясный». Во время визита главу государства угостили икрой минтая, кеты и горбуши.

Ранее Владимир Путин совершил поездку в Южно-Сахалинск для участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота РФ, пишет 360.ru.

