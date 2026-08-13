Путин впервые посетил Курильские острова в Сахалинской области
Президент Владимир Путин впервые посетил Курильские острова. Об этом сообщает РИА Новости.
В 2024 году во время встречи с предпринимателями Дальнего Востока российский лидер поделился, что ни разу не был на Курилах, и обещал приехать на острова.
Путин в четверг посетил остров Итуруп и рыбоперерабатывающее предприятие «Ясный». Во время визита главу государства угостили икрой минтая, кеты и горбуши.
Ранее Владимир Путин совершил поездку в Южно-Сахалинск для участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота РФ, пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В башкирском Салавате после отражения атаки БПЛА вспыхнул пожар
- Путин заявил о «генетическом коде победителя» у россиян
- Россия и Малайзия подписали соглашения о сотрудничестве
- Путин впервые посетил Курильские острова в Сахалинской области
- Журналист Карлсон: Запад использует Украину, чтобы навредить России
- Илон Маск поинтересовался стоимостью Великобритании
- СМИ: Россия получила первую партию бензина из Индии
- Верховный суд снял «Яблоко» с выборов из-за строчки из песни
- В России заочно арестован племянник президента Джона Кеннеди
- Уровень бедности на Украине вырос больше чем вдвое