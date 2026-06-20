Чернышенко рассказал о масштабах стартовавшей в России приемной кампании

Более тысячи вузов и около 4 тысячи колледжей начали приемную кампанию в России. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщает аппарат зампреда правительства.

С 20 июня в РФ стартовала приемная кампания в учебные заведения.

Как отметил Чернышенко, свои двери перед абитуриентами открывают 1,2 тысячи вузов и почти 4 тысячи колледжей.

«В них... доступно порядка 880 тысяч бюджетных мест по программам СПО и свыше 620 тысяч – в высшем образовании. Призываю всех выбирать направления, востребованные вашими регионами и всей страной», – указал вице-премьер.

Ранее Чернышенко сообщил, что прием документов в высшие учебные заведения и организации среднего профессионального образования стартует 20 июня и завершится 15 августа.

