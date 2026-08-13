Над Россией сбили 362 украинских беспилотников
Более 360 беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали над регионами России в течение прошедшей ночи. Об этом сообщает Минобороны.
«С 20.00 мск 12 августа до 8.00 мск 13 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 362 украинских беспилотных летательных аппарата», - отметили в ведомстве.
Дроны были сбиты в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Ростовской областях, а также над Рязанской, Самарской, Тульской и Ульяновской областями. Кроме того, БПЛА ликвидировали в Московском регионе, Краснодарском крае, Башкортостане, Крыму, Татарстане, над Азовским и Черным морями.
Ранее в башкирском Салавате обломки сбитого дрона упали в промзоне, началось возгорание, пишет Ura.ru.
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