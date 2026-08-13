Россия и Малайзия подписали соглашения о сотрудничестве
Россия и Малайзия подписали протокол заседания Совместной межправительственной комиссии двух государств и обменялись соглашениями о сотрудничестве. Об этом пишет РИА Новости.
В четверг, 13 августа открылось Пятое заседание российско-малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому, культурному сотрудничеству. Оно проходит во Владивостоке.
Отмечается, что сопредседатели - министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков министр высшего образования Малайзии Замбри Абдул Кадир - подписали протокол заседания комиссии. Главы Национального исследовательского университета «МЭИ» и малазийского Технологического университета MARA, Института экспериментальной медицины и Технологического университета MARA, Государственного университета по землеустройству и малазийского Университета Тун Хуссейн Онн обменялись меморандумами о взаимопонимании.
Ранее в Минэкономразвития заявляли, что Россия в 2026 году планирует отмену виз с Малайзией, напоминает 360.ru.
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