«Гонят на СПО»: Почему стало сложнее поступить в 10 класс

Гарри Мурадян раскрыл НСН, что из-за нехватки рабочих кадров в стране школьников вынуждают идти получать среднее специальное образование.

Сегодня стало намного сложнее поступить в 10 класс, так как сверху дана установка — ориентировать людей идти получать среднее специальное образование (СПО). Об этом в пресс-центре НСН рассказал HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.

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«Стало труднее поступить в 10‑й класс. Количество 10‑х классов сократилось, а требования повысились: нужно быть практически отличником. Почему так происходит? Потому что сверху есть установка — ориентировать людей на СПО. Сварщики, электрики, монтажники, швеи нужны рынку. Эту проблему решают, сужая возможности поступления в старшие классы — образно говоря, "делая горлышко узким". Количество программ, субсидируемых государством под льготные 3%, резко сократилось. Теперь нельзя просто пойти и выучиться на экономиста или юриста, оформив образовательный кредит под 3%. Нет, теперь либо нужно оплачивать обучение полностью, либо брать кредит под 20%. Эта мера принята для того, чтобы увеличить число людей со средним специальным образованием. В советское время наблюдалось нечто подобное», — рассказал он.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с НСН раскрыла, что в период дефицита кадров переработки встречаются чаще, больше всего «страдает» сфера строительства, финансы, торговля и логистика.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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