СК установит обстоятельства атаки ВСУ на Подмосковье Трамп заявил о «переключении» с Ирана на Украину Глава Севастополя заявил о нормализации ситуации с топливом Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Японии Гитарист «Чайфа» оценил «культовость» открытого в Екатеринбурге памятника Балабанову