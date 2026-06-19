Правила перехода на новую систему высшего образования утвердили в России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее правила проведения пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования до 2029/2030 учебного года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Согласно документу, в реализации пилотного проекта примут участие 17 российских вузов. Сроки получения базового высшего образования составят от четырёх до шести лет, магистратуры – от одного года до трёх лет.
Пилотный проект предусматривает обучение более чем по 100 специальностям. Вузам предстоит разработать образовательные стандарты базового и специализированного высшего образования, а также требования к программам аспирантуры.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил «Радиоточке НСН», что студенты всех направлений должны изучать историю и философию, так как это воспитывает отношение к стране и позволяет учиться мыслить шире.
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