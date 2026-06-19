Правила перехода на новую систему высшего образования утвердили в России

Согласно документу, в реализации пилотного проекта примут участие 17 российских вузов. Сроки получения базового высшего образования составят от четырёх до шести лет, магистратуры – от одного года до трёх лет.

Пилотный проект предусматривает обучение более чем по 100 специальностям. Вузам предстоит разработать образовательные стандарты базового и специализированного высшего образования, а также требования к программам аспирантуры.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил «Радиоточке НСН», что студенты всех направлений должны изучать историю и философию, так как это воспитывает отношение к стране и позволяет учиться мыслить шире.

