Путин заявил о «генетическом коде победителя» у россиян

Россияне имеют «генетический код победителя». Об этом заявил президент Владимир Путин.

Глава государства прибыл на Курильские острова и посетил остров Итуруп. В ходе визита Путин провел рабочую встречу с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко.

Губернатор рассказал президенту, что на встречах с населением даже в самых отдаленных местах жители говорят о готовности делать «все для победы».

«Такие у нас люди. Генетический код победителя», - цитирует Путина ТАСС.

Ранее президент назвал Россию родиной фиджитал-движения, пишет 360.ru.

