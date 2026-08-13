Путин заявил о «генетическом коде победителя» у россиян
Россияне имеют «генетический код победителя». Об этом заявил президент Владимир Путин.
Глава государства прибыл на Курильские острова и посетил остров Итуруп. В ходе визита Путин провел рабочую встречу с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко.
Губернатор рассказал президенту, что на встречах с населением даже в самых отдаленных местах жители говорят о готовности делать «все для победы».
«Такие у нас люди. Генетический код победителя», - цитирует Путина ТАСС.
Ранее президент назвал Россию родиной фиджитал-движения, пишет 360.ru.
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