В Минпросвещения разработали новый стандарт обучения для старшеклассников
Речь идет об обучающихся в 10-11-х классах школ.
В России создали новый стандарт обучения для учеников 10-11-х классов школ, который вступит в силу с 1 сентября следующего года. Он затронет профильное обучение и перечень оборудования, которое должно быть в каждом предметном кабинете.
До этого в РФ также ввели нововведения, которые затронули обучение по двум гуманитарным предметам: обществознанию и истории. Однако изменения пришлись по душе не всему профессиональному сообществу.
НОВЫЙ СТАНДАРТ
Руководитель Института содержания и методов обучения им. Леднева Максим Костенко напомнил, что Минпросвещения разработало новый стандарт обучения для учащихся 10-11-х классов школ. Эксперт ведомства уточнил, что с 1 сентября 2027 года старшую школу ждут важные изменения, два из которых ключевые.
Отмечается, что нововведения связаны с профильным обучением и с тем, какое оборудование должно быть в каждом кабинете. По словам эксперта, изменения гарантируют практико-ориентированный характер обучения во всех школах страны.
«Хотя стандарт вступает в силу через полтора года, школам не стоит ждать последнего момента: следует уже сейчас начинать анализировать запросы родителей, проектировать учебные планы и планировать закупки учебного оборудования», - приводит слова Костенко РИА Новости.
Он подчеркнул, что одно из ключевых изменений связано с профильным обучением. По словам специалиста, с сентября следующего года ученики 10-11-х классов, с одной стороны, смогут не выбирать профильные предметы, а изучать все на базовом уровне.
С другой — для желающих углубленно изучать предметы сохраняются все существующие сейчас профили, внутри которых будет возможность создавать спецклассы. Речь идет о медицинских, инженерных, судостроительных, лингвистических и других подразделениях.
«Второе существенное изменение — стандарт впервые четко регламентирует, какое оборудование должно быть в каждом предметном кабинете: от цифровых лабораторий по химии и физике до бинокулярных микроскопов и моделей ракет», - сказал Костенко.
БЕЗ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
Кроме того, в конце феврале глава Минпросвещения Сергей Кравцов объявил, что с 1 сентября 2026 года обществознание в школах будут изучать только с 9-го класса. Он объяснил, что изменение школьной программы по этому учебному предмету займет два года. С осени 2025-го обществознание уже изучали только ученики 8-11-х классов. По словам Кравцова, единые учебники по этому предмету для учащихся трех последних классов готовы.
В Минпросвещения заверили, что исключение предмета из программы средних классов не создаст проблем при сдаче ОГЭ. Экзамен за 9-й класс переработают и приведут его в соответствие с обновленным и сжатым курсом.
При этом, по словам профессора Института развития образования Высшей школы экономики Ирины Абанкиной, изменения в изучении обществознания также вводятся для выделения большего количества часов на изучение истории.
«Я сторонник обществознания, там есть очень серьезная гуманитарная подготовка по разным аспектам. Это все-таки формирование и правовой грамотности, и общественной зрелости в обсуждении серьезных проблем. В рамках курса обычно изучался и Семейный кодекс, и некоторые основы экономики. Так что, конечно, я за гораздо более длительное или рано начинающееся изучение обществознания. Я считаю, что это один из ключевых предметов в школе. При этом ряд экспертов продвигают именно изучение истории. Они считают, что на более ранних этапах развития детей такие более четкие предметы, в которых большую роль играет фундаментальное знание, важнее и именно на этой основе потом уже можно изучать более комплексно обществознание», - приводит ее слова «Коммерсантъ».
УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН ПО ИСТОРИИ
Кроме того, в начале марта Сергей Кравцов объявил, что в России ученики 9-х классов школ начнут сдавать устный экзамен по истории. Отмечается, что он будет проводиться перед основным государственным экзаменом. Запланировано, что устный экзамен по истории будут сдавать в форме допуска к ОГЭ в январе-апреле.
По данным РИА Новости, его введут с 2027/2028 учебного года. По словам главы Минпросвещения, план подготовки учителей и школьников к проведению испытаний уже готов.
Однако не все учителя поддержали такое нововведение. По мнению члена Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учителя истории и ОБЖ Дмитрия Казакова, из-за отсутствия консультаций новый устный экзамен не даст никакого результата.
«Школьному образованию это точно никак не поможет. Главные проблемы — дефицит кадров и непомерная нагрузка на учителей. В таких условиях даже самые мудрые решения ничего не изменят. Любое нововведение требует ресурсов, которых в школах сейчас нет. История — это сложный предмет, а устный экзамен по ней — непростое испытание. К тому же к 2027-2028 году просто не хватит времени подготовить девятиклассников. Надо обучать детей минимум с пятого класса. Но это решение никак не обсуждалось с учителями истории и с педагогическим сообществом. Устные экзамены должны быть, чтобы проверить, как ребенок думает, коллеги тоже считают, что это важно, но это должно быть в нормальных условиях», - заметил он в беседе с НСН.
Ранее депутат Госдумы и интеллектуал Анатолий Вассерман в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что в российские школы необходимо вернуть предмет «Логика», так как он облегчает изучение других дисциплин.
