В Минпросвещения разработали новый стандарт обучения для старшеклассников

До этого в РФ также ввели нововведения, которые затронули обучение по двум гуманитарным предметам: обществознанию и истории. Однако изменения пришлись по душе не всему профессиональному сообществу.

НОВЫЙ СТАНДАРТ

Руководитель Института содержания и методов обучения им. Леднева Максим Костенко напомнил, что Минпросвещения разработало новый стандарт обучения для учащихся 10-11-х классов школ. Эксперт ведомства уточнил, что с 1 сентября 2027 года старшую школу ждут важные изменения, два из которых ключевые.

Отмечается, что нововведения связаны с профильным обучением и с тем, какое оборудование должно быть в каждом кабинете. По словам эксперта, изменения гарантируют практико-ориентированный характер обучения во всех школах страны.