Новым главным тренером сборной ОАЭ стал хорват Далич

Хорватский специалист Златко Далич стал новым главным тренером сборной Объединенных Арабских Эмиратов по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации футбола ОАЭ.

Ранее 59-летний Далич ушел в отставку с поста наставника команды Хорватии. Специалист тренировал сборную в 2017—2026 годах.

«Добро пожаловать, Златко Далич! Футбольная ассоциация ОАЭ рада объявить о назначении хорвата новым главным тренером национальной сборной», - объявили в объединении.

Как пишет портала Transfermarkt, контракт со специалистом рассчитан до 30 июня 2030 года.

Ранее стало известно, что новым тренером сборной Франции по футболу назначен Зинедин Зидан, напоминает 360.ru.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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