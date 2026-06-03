Охота на людей: Как зарплата официанта в Москве достигла сотен тысяч рублей
Сергей Миронов заявил НСН, что премиальные рестораны вынуждены переманивать официантов друг у друга высокими зарплатами.
Зарплата официанта сегодня доходит до сотен тысяч рублей благодаря чаевым, заявил НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
Премиальные рестораны предлагают официантам зарплаты на уровне айтишников — всё из-за дефицита кадров. Только в Москве не хватает более трех тысяч официантов. В обычных заведениях с чаевыми можно получать 100–250 тыс. рублей, а в премиум-сегменте зарплаты достигают 400 тыс. в месяц, пишет «Коммерсант». Миронов отметил, что нехватка даже более серьёзная.
«Официантов нет, я думаю, что нехватка составляет даже более трех тысяч. Нулевая безработица, мы все осознаем. Официант – это профессия, на которую люди идут как на подработку. При нулевой безработице люди работают по профессии. Раньше были школы официантов, сейчас мы никого не готовим, а ребята-выпускники идут работать по специальности, которую получают. Нехватка жуткая, поэтому сервис в Москве упал очень серьезно. Я считаю, что надо возвращать в колледжи профессию официанта. Раньше в Москве была школа официантов, на этом все держалось, готовили профессионалов», - объяснил он.
По его словам, дальше повышать зарплату смысла нет, решить проблему дефицита это не поможет.
«Что касается зарплат, до сотен тысяч рублей доход повышается за счет чаевых. Зарплата составляет не такую большую часть. Чем больше чаевых, тем меньше зарплата. Чаевые не стали чаще оставлять, но цены поднялись. В хороших премиальных ресторанах люди оставляют 10% чаевых, так принято. Проблема не в зарплате, людей просто нет. Нет людей, которые сидят и мечтают стать официантами. Любой подъем зарплаты просто хантит сотрудника из другого ресторана», - добавил собеседник НСН.
Включение чаевых в чек можно сравнить с арендой ложек в ресторане, это нарушение прав потребителя, заявил НСН председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.
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