Из Казахстана выслали российскую стримершу за провокационные высказывания
Казахстан выслал российскую стримершу из-за провокационных высказываний в социальных сетях. Об этом заявили в департаменте полиции Астаны.
Как сообщают СМИ, речь идет о Ксении Гузаевой, известной в Сети как Fasoollka. Во время прямых эфиров в соцсетях стримерша ставила под сомнение принадлежность Казахстану города Павлодар, а также оскорбляла местных жителей.
«Иностранная гражданка Г.К. покинула территорию Республики Казахстан. Ранее суд привлек ее к административной ответственности за провокационные и некорректные высказывания в социальных сетях», - отметили в полиции.
Девушке ограничили въезд в республику сроком на пять лет.
Ранее Грузия депортировала 102 иностранных гражданина, среди которых есть россияне, пишет Ura.ru.
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