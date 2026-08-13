Из Казахстана выслали российскую стримершу за провокационные высказывания

Казахстан выслал российскую стримершу из-за провокационных высказываний в социальных сетях. Об этом заявили в департаменте полиции Астаны.

Как сообщают СМИ, речь идет о Ксении Гузаевой, известной в Сети как Fasoollka. Во время прямых эфиров в соцсетях стримерша ставила под сомнение принадлежность Казахстану города Павлодар, а также оскорбляла местных жителей.

«Иностранная гражданка Г.К. покинула территорию Республики Казахстан. Ранее суд привлек ее к административной ответственности за провокационные и некорректные высказывания в социальных сетях», - отметили в полиции.

Девушке ограничили въезд в республику сроком на пять лет.

Ранее Грузия депортировала 102 иностранных гражданина, среди которых есть россияне, пишет Ura.ru.

