Депутат Смолин: Юристы в России зарабатывают меньше парикмахеров для собак
Скачок в экономике возможен только в случае развития в стране качественного высшего образования, заявил НСН Олег Смолин.
Юристы в России зачастую зарабатывают меньше парикмахеров собак, а государство не ценит систему высшего образования, заявил НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
В России наметился избыток людей с высшим образованием, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление глава Минобрнауки Валерия Фалькова. По его словам, массовое желание школьников поступать в вузы идет вразрез с потребностями рынка труда. Министр считает, что сложившаяся ситуация представляет проблему для экономики страны. Смолин объяснил, с чем связано это заявление.
«Заявление министра основано на прогнозе Минтруда, согласно которому, до 2030 года нам потребуется только 30% людей с высшим образованием, 70% - со средним профессиональным образованием. Но президент России отметил, что надо еще раз внимательно посмотреть на этот прогноз. Этот прогноз инерционный – то есть, что будет, если ничего не будем делать. Например, последние пять лет мы сделали гигантский скачок в роботизации нашей экономики. Наша экономика выросла с 6 до 21 робота на десять тысяч работников, рост в три раза. Но за это же время экономика Южной Кореи выросла с 710 до 1012 роботов на десять тысяч работников. Возникает вопрос, мы хотим технологический процесс или консервацию ручного труда. Я думаю, что нужно двигаться путем технологического прогресса. Поэтому я не разделяю позицию Минтруда», - объяснил он.
Смолин подчеркнул, что высшее образование необходимо, но нужно учитывать, какие специалисты нужны государству.
«Нам не нужно сокращать право людей на получение высшего образования. Другой вопрос, каких специалистов мы готовим. Нам, конечно, нужно больше инженеров, ученых в области естественных и технических наук. Но при этом мы должны понимать, что даже хороших юристов у нас не хватает. У меня есть знакомая девушка, которая окончила хороший юридический вуз, но зарплата помощника судьи вынудила ее пойти работать в собачью парикмахерскую. Государство должно думать, как организовать оплату труда, высшее образование должно оплачиваться достаточно», - заключил он.
Ранее родители пожаловались, что наблюдаются ужесточения при поступлении в 10-й класс. Даже одна тройка, полученная на экзамене, становится серьезным препятствием для обучения в классах старшей школы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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