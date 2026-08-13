В башкирском Салавате после отражения атаки БПЛА вспыхнул пожар
13 августа 202607:59
Юлия Савченко
Пожар произошел после отражения атаки БПЛА в промзоне Салавата в Башкирии. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.
«Отражаем очередную террористическую атаку... Обломки одного из беспилотников упали в промзоне Салавата. Возникло возгорание», - написал он на платформе «Макс».
По словам Хабирова, все службы находятся на месте ЧП.
Ранее в Анапе обломки сбитых дронов повредили жилой дом, пострадали два человека, напоминает 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Аксаков допустил уход карт Visa и Mastercard из России из-за износа
- «И зимой, и летом»: Почему Европу ждут очень высокие цены на газ
- В Башкирии тушат пожар на объекте Wildberries после атаки БПЛА
- В результате ДТП в Грузии погибли четверо граждан Белоруссии
- Япония выразила России протест из-за визита Путина на Курилы
- Из Казахстана выслали российскую стримершу за провокационные высказывания
- Над Россией сбили 362 украинских беспилотников
- «Код победителей!»: Путин заговорил о СВО на Курилах, в Киеве паникуют из-за ракет
- РЖД: Машинистами электропоездов и локомотивов в компании работают 11 женщин
- Новым главным тренером сборной ОАЭ стал хорват Далич