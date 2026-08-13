В башкирском Салавате после отражения атаки БПЛА вспыхнул пожар

Пожар произошел после отражения атаки БПЛА в промзоне Салавата в Башкирии. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.

«Отражаем очередную террористическую атаку... Обломки одного из беспилотников упали в промзоне Салавата. Возникло возгорание», - написал он на платформе «Макс».

По словам Хабирова, все службы находятся на месте ЧП.

Ранее в Анапе обломки сбитых дронов повредили жилой дом, пострадали два человека, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарБеспилотникиБашкирия

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