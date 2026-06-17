Средний балл по русскому языку в этом году увеличился до 63,06, в прошлом году он составлял 60,68. Об этом сообщил руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский на пресс-конференции, посвященной предварительным результатам экзамена. По его словам, средний балл по литературе тоже вырос с 61,87 до 63,49, а по истории увеличился с 55,8 до 57,85. Ямбург назвал улучшение результатов ЕГЭ закономерным.

«Экзамен не стал проще. Он изменился с точки зрения вариативности, подготовки детей. Произошли качественные изменения. Во-первых, ЕГЭ стал дифференцированным. Если вы поступаете на физмат, вы сдаете повышенную математику, а если вы поступаете в гуманитарный вуз, сдаете базовую математику. Это вполне естественно. Во-вторых, исчезла угадайка. Появилась такая форма, как эссе. Для его написания важно понимать контекст. Например, знать, что Иван Грозный и Шекспир – современники. В-третьих, ЕГЭ – не единственная дорога для поступления. Победители Олимпиад российских и всероссийских поступают без конкурса по ЕГЭ. Также появился такой вступительный бонус, как сочинение, письменная вещь. Кроме этого идут репетиционные работы, дети психологически готовы. Они не испытывают дискомфорта. Все это вместе начало действовать», - объяснил он.