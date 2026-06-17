Сочинения без «угадайки»: Что привело к росту средних баллов ЕГЭ

За последние годы ЕГЭ не стал проще, но претерпел качественные изменения, кроме того школьники сегодня чаще готовы к такому экзамену, сказал НСН Евгений Ямбург.

За последние годы ЕГЭ стал дифференцированным, в экзамене усилилась письменная часть, а у выпускников появилась возможность пересдачи, все это привело к росту средних баллов, заявил в беседе с НСН заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Евгений Ямбург.

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Средний балл по русскому языку в этом году увеличился до 63,06, в прошлом году он составлял 60,68. Об этом сообщил руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский на пресс-конференции, посвященной предварительным результатам экзамена. По его словам, средний балл по литературе тоже вырос с 61,87 до 63,49, а по истории увеличился с 55,8 до 57,85. Ямбург назвал улучшение результатов ЕГЭ закономерным.

«Экзамен не стал проще. Он изменился с точки зрения вариативности, подготовки детей. Произошли качественные изменения. Во-первых, ЕГЭ стал дифференцированным. Если вы поступаете на физмат, вы сдаете повышенную математику, а если вы поступаете в гуманитарный вуз, сдаете базовую математику. Это вполне естественно. Во-вторых, исчезла угадайка. Появилась такая форма, как эссе. Для его написания важно понимать контекст. Например, знать, что Иван Грозный и Шекспир – современники. В-третьих, ЕГЭ – не единственная дорога для поступления. Победители Олимпиад российских и всероссийских поступают без конкурса по ЕГЭ. Также появился такой вступительный бонус, как сочинение, письменная вещь. Кроме этого идут репетиционные работы, дети психологически готовы. Они не испытывают дискомфорта. Все это вместе начало действовать», - объяснил он.

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Как добавил собеседник НСН, сегодня не стоит нагнетать ситуацию вокруг сдачи ЕГЭ.

«Иногда родители накручивают: «Не сдашь ЕГЭ, будешь дворником». Глупость! Не сдашь ЕГЭ, можешь по ряду ОГЭ пойти в колледж. Колледжи сейчас замечательные, не то, что были в прошлом ПТУ. Также была замечательная инициатива президента - теперь можно пересдать предмет, если ученик считает, что баллов не хватит. Еще одна хорошая инициатива – «день тишины» при приеме в вузы. Важно обдумать, куда поступать. В московских вузах огромный конкурс. Но на Дальнем Востоке университеты не хуже. В Москве замечательный медицинский университет, но в Твери не хуже. Есть возможность для выбора. Сейчас говорят, что ЕГЭ – перегрузка. Но раньше сдавали восемь экзаменов в июне, потом еще четыре в августе», - заметил Ямбург.

Ранее сообщалось, что слово «преддверие» стало самым проблемным на Едином госэкзамене в 2026 году. Как рассказал глава комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский, именно с написанием этого слова выпускники испытали серьезные затруднения, несмотря на то, что был дан контекст: «в преддверии юбилеев», «в преддверии выходных дней», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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