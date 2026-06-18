Педагог подчеркнула, что решение уйти после девятого класса в колледж может быть вполне логичным, так как далеко не всегда желание продолжать учебу идет от ребенка, а чаще — от родителя.

«Не всегда, на мой взгляд, нужно ребёнку идти в десятый класс. Потому что многие дети идут просто потому, что родители так сказали. Родители хотят, чтобы ребёнок дальше учился, а он сам не хочет. И в итоге два года он сидит, извините, протирает штаны и мешает учиться другим. Это ситуация массовая. У нас есть гуманитарные классы, в которых никакого желания учиться у детей нет. И вот сидят три человека, которым нужно получить образование, которые хотят учиться, и сидит масса, которая ничего не хочет. Это проблема. Поэтому здесь палка о двух концах», — сказала Штернберг.

При этом она считает, что эта тенденция не связана со стремлением повысить престиж среднего специального образования и убедить школьников поступать в колледжи и техникумы.

Ранее Анна Штернберг объясняла НСН, что мемы в обучении можно использовать в качестве «крючка» для привлечения внимания, однако они не должны заменять в школе чтение.

