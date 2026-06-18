«Протирают штаны»: Почему поступить в 10-й класс стало сложнее
Многие дети идут в старшие классы из-за желания родителей, а собственного стремления продолжать учиться в школе у них нет, заявила НСН педагог Анна Штернберг.
Проблемы с поступлением в 10-й класс у российских школьников вызваны дефицитом мест в школах и правом общеобразовательных учреждений проводить отборы в профильные классы, рассказала НСН член Совета профсоюза «Учитель», преподаватель русского языка и литературы Анна Штернберг.
О проблемах нынешних выпускников девятых классов сообщили «Известия» со ссылкой на опрошенных родителей. По их словам, продолжить обучение в школе после получения свидетельства о неполном среднем образовании становится все сложнее, так как в старших классах хотят видеть учеников с высокими оценками, а на одно место часто претендуют три-пять человек. По оценкам экспертов, в этом году около 70% девятиклассников отправятся в техникумы и колледжи. Штернберг объяснила, что из-за нехватки образовательных учреждений мест в школах банально может не быть.
«Если мест мало — а мест мало, школ ведь не хватает, — школа по уставу может определить конкурсный отбор. Такое право у школы есть, с одной стороны. С другой стороны, она по закону должна брать всех желающих. И право школы проводить отбор в профильные классы никто не отменял. В таком случае можно подать документы в другую школу. Или, при наличии мест, решение об отказе в приёме в 10‑й класс можно оспорить. Родители, которые знают свои права, настаивают — и ребёнка берут. Благо ли это — большой вопрос. Если классы профильные, а туда идут дети, которые не получили никакой базы по нужным предметам, качество образования резко падает», — рассказала собеседница НСН.
Педагог подчеркнула, что решение уйти после девятого класса в колледж может быть вполне логичным, так как далеко не всегда желание продолжать учебу идет от ребенка, а чаще — от родителя.
«Не всегда, на мой взгляд, нужно ребёнку идти в десятый класс. Потому что многие дети идут просто потому, что родители так сказали. Родители хотят, чтобы ребёнок дальше учился, а он сам не хочет. И в итоге два года он сидит, извините, протирает штаны и мешает учиться другим. Это ситуация массовая. У нас есть гуманитарные классы, в которых никакого желания учиться у детей нет. И вот сидят три человека, которым нужно получить образование, которые хотят учиться, и сидит масса, которая ничего не хочет. Это проблема. Поэтому здесь палка о двух концах», — сказала Штернберг.
При этом она считает, что эта тенденция не связана со стремлением повысить престиж среднего специального образования и убедить школьников поступать в колледжи и техникумы.
Ранее Анна Штернберг объясняла НСН, что мемы в обучении можно использовать в качестве «крючка» для привлечения внимания, однако они не должны заменять в школе чтение.
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