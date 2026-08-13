РЖД: Машинистами электропоездов и локомотивов в компании работают 11 женщин
Одиннадцать женщин работают в России машинистами электропоездов и локомотивов. Об этом рассказали в РЖД, передает РИА Новости.
Как уточнили в компании, шесть женщин управляют электропоездами, пять – локомотивами.
«Женщины-машинисты самостоятельно совершают поездки по различным маршрутам в Краснодарском крае, в Свердловской, Иркутской, Саратовской, Калининградской, Смоленской, Московской и Ленинградской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге», - говорится в сообщении.
Сейчас обучение на профессию машиниста локомотива проходят еще две женщины. Кроме того, 11 россиянок обучаются на профессию помощник машиниста. По данным РЖД, по этим профессиям в стране обучены и трудоустроены 726 женщин, что почти вдвое больше, чем в прошлом году.
Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что в стране существенно сократился перечень «неженских» профессий. За последние два года выросло количество резюме россиянок на вакансии машиниста, слесаря, токаря, пишет Ura.ru.
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