РЖД: Машинистами электропоездов и локомотивов в компании работают 11 женщин

Одиннадцать женщин работают в России машинистами электропоездов и локомотивов. Об этом рассказали в РЖД, передает РИА Новости.

Как уточнили в компании, шесть женщин управляют электропоездами, пять – локомотивами.

«Женщины-машинисты самостоятельно совершают поездки по различным маршрутам в Краснодарском крае, в Свердловской, Иркутской, Саратовской, Калининградской, Смоленской, Московской и Ленинградской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге», - говорится в сообщении.

Сейчас обучение на профессию машиниста локомотива проходят еще две женщины. Кроме того, 11 россиянок обучаются на профессию помощник машиниста. По данным РЖД, по этим профессиям в стране обучены и трудоустроены 726 женщин, что почти вдвое больше, чем в прошлом году.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что в стране существенно сократился перечень «неженских» профессий. За последние два года выросло количество резюме россиянок на вакансии машиниста, слесаря, токаря, пишет Ura.ru.

