«Код победителей!»: Путин заговорил о СВО на Курилах, в Киеве паникуют из-за ракет
Путин впервые отправился на Курилы и проверил Тихоокеанский флот, Медведев напугал «европейских псов», а в Киеве ждут проблем из-за перевыполнения Россией планов по ракетам и аналога Starlink.
Президент России Владимир Путин впервые посетил Курильские острова и проверил боеспособность Тихоокеанского флота, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев предупредил об ударах по судам, везущим грузы для Киева, и анонсировал модернизацию ВПК. На этом фоне из Киева прозвучали панические заявления о перевыполнении Москвой «ракетных» планов.
ВПЕРВЫЕ НА КУРИЛАХ: ФЛОТ, ИКРА И ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД
Владимир Путин 12 августа в Южно-Сахалинске пообщался с моряками крейсера «Варяг» и посмотрел с его борта завершающую стадию учений Тихоокеанского флота, а 13-го – впервые прибыл на курильский остров Итуруп, где заявил о генетическом коде победителей у россиян.
«Такие у нас люди. Генетический код победителя», - сказал Путин в ходе беседы с губернатором Сахалинской области, касающейся участников СВО и их семей.
Накануне, во время встречи со студентами в Новосибирске Владимир Владимирович сказал, что «никогда ничего не боялся» во время дискуссии об угрозах ИИ. Вместе с тем в Южно-Сахалинске он поручил обеспечить безопасность всех границ РФ.
«Ясно, что основные задачи решаются сегодня в ходе специальной военной операции, но наша с вами обязанность обеспечить безопасность российского государства на всех его рубежах, на всех территориях», - сказал президент РФ в ходе совещания по обеспечению безопасности восточных границ страны.
В этом же ключе Путин высказался в ходе обеда с моряками крейсера «Варяг».
«Боеспособность Вооруженных сил и флота, она должна поддерживаться для защиты всей территории Российской Федерации. Это очень важно для страны, для обеспечения ее безопасности», - подчеркнул верховный главнокомандующий.
Со своей стороны, командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина признался, что моряки стараются равняться на Путина.
Благодушного настроения поездке президента на восточные рубежи России добавила и дегустация красной икры. На Курилах Путина угостили икрой минтая, кеты и горбуши.
ОТ МОРЯ ДО КОСМОСА: ТЕНЕВОЙ ФЛОТ И АНАЛОГ STARLINK
Со своей стороны, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, побывавший на Курилах в качестве президента страны в 2010 году, 12 августа заявил, что Россия может атаковать зарубежные суда, везущие грузы Киеву, и за пределами Черного моря.
«Западноевропейские псы истошно лают про так называемый российский теневой флот. Под ним подразумеваются обычные торговые суда, которые ходят под нероссийским флагом, но выполняют перевозки в наших интересах. (…) Абсолютное большинство западноевропейских судов также ходят под удобными флагами. А значит что? Значит, руководствуясь симметричным подходом (что справедливо), Россия вправе атаковать любое торговое судно вражеских стран, находящееся как в наших, так и в нейтральных водах при наличии достаточных подозрений, что оно перевозит груз в интересах противника. То есть любой груз! И таких судов очень много. Наши Вооружённые силы способны резко расширить работу за границы Черноморского бассейна», - написал Медведев в Telegram.
По его словам, ровно об этом доложил Путину командующий Тихоокеанским флотом.
Медведев также заявил о грядущей модернизации ВПК.
«Через некоторое время все равно перед нашей экономикой встанет задача, каким образом нам нужно будет модернизировать наш военно-промышленный комплекс. Это же тоже очевидно абсолютно», - сказал он на заседании экспертного совета «Единой России».
Он также подчеркнул, что «прекращение или остановка СВО» рано или позно произойдет «на наших условиях».
Вместе с тем зампред Совбеза заверил, что Россия имеет серьезный ресурс прочности и, несмотря на военный конфликт, способна решать много социальных задач. Он также объяснил, зачем ВСУ бьют по складам маркетплейсов.
«Поскольку наш враг сейчас воюет с гражданами России, не с руководством России, не с армией, а с гражданами - это тоже нужно понимать, с обычными гражданами. Вот поэтому и маркетплейсы превратились в места, куда наносятся удары», - объяснил Дмитрий Анатольевич.
На этом фоне на Украине прозвучали панические заявления из уст замглавы Главного управления разведки (ГУР) Вадима Скибицкого. По его словам Россия выполняет и перевыполняет планы по производству основных типов ракет, а в целом месячный план выполняет на 110-120%. В этой связи Украине не стоит ждать паузы в обстрелах, а нужно готовиться к новым атакам по энергообъектам, предупредил Скибицкий.
Кроме того, по его утверждению, Россия запускает спутниковую систему «Рассвет» гораздо быстрее первоначальных планов, а в итоге она превратится в аналог Starlink.
«Они начали ее запускать гораздо быстрее, чем предусматривалось их планами. Когда россияне выведут полноценную группировку спутников – эта система будет работать как Starlink», - цитируют замглавы ГУР украинские СМИ.
Командующий ВВС России – заместитель главкома Воздушно-космическими силами (ВКС) генерал-полковник Сергей Кобылаш накануне сообщил, что парк российской боевой авиационной техники «практически на 100%» обновлен современными самолетами и вертолетами.
«Освоено применение широкой номенклатуры новых авиационных средств поражения с высокими точностными характеристиками и повышенной дальностью поражения», — добавил он в интервью «Красной звезде».
Ранее сообщалось, что российская армия получила партию новых истребителей Су-30СМ2 и истребителей-бомбардировщиков Су-34, а также очередную партию новых многофункциональных сверхманевренных истребителей Су-35С поколения 4++.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Аксаков допустил уход карт Visa и Mastercard из России из-за износа
- «И зимой, и летом»: Почему Европу ждут очень высокие цены на газ
- В Башкирии тушат пожар на объекте Wildberries после атаки БПЛА
- В результате ДТП в Грузии погибли четверо граждан Белоруссии
- Япония выразила России протест из-за визита Путина на Курилы
- Из Казахстана выслали российскую стримершу за провокационные высказывания
- Над Россией сбили 362 украинских беспилотников
- «Код победителей!»: Путин заговорил о СВО на Курилах, в Киеве паникуют из-за ракет
- РЖД: Машинистами электропоездов и локомотивов в компании работают 11 женщин
- Новым главным тренером сборной ОАЭ стал хорват Далич