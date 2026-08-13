ВПЕРВЫЕ НА КУРИЛАХ: ФЛОТ, ИКРА И ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД

Владимир Путин 12 августа в Южно-Сахалинске пообщался с моряками крейсера «Варяг» и посмотрел с его борта завершающую стадию учений Тихоокеанского флота, а 13-го – впервые прибыл на курильский остров Итуруп, где заявил о генетическом коде победителей у россиян.

«Такие у нас люди. Генетический код победителя», - сказал Путин в ходе беседы с губернатором Сахалинской области, касающейся участников СВО и их семей.

Накануне, во время встречи со студентами в Новосибирске Владимир Владимирович сказал, что «никогда ничего не боялся» во время дискуссии об угрозах ИИ. Вместе с тем в Южно-Сахалинске он поручил обеспечить безопасность всех границ РФ.

«Ясно, что основные задачи решаются сегодня в ходе специальной военной операции, но наша с вами обязанность обеспечить безопасность российского государства на всех его рубежах, на всех территориях», - сказал президент РФ в ходе совещания по обеспечению безопасности восточных границ страны.

В этом же ключе Путин высказался в ходе обеда с моряками крейсера «Варяг».

«Боеспособность Вооруженных сил и флота, она должна поддерживаться для защиты всей территории Российской Федерации. Это очень важно для страны, для обеспечения ее безопасности», - подчеркнул верховный главнокомандующий.

Со своей стороны, командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина признался, что моряки стараются равняться на Путина.

Благодушного настроения поездке президента на восточные рубежи России добавила и дегустация красной икры. На Курилах Путина угостили икрой минтая, кеты и горбуши.