Депутат Буцкая объяснила, как опыт «Московского долголетия» поможет детям
У «Московоского долголетия» удачный формат клуба по интересов, именно его нужно брать за основу для создания программ для детей и подростков, заявила НСН Татьяна Буцкая.
В России есть бесплатные кружки для детей, однако у программы «Московского долголетия» можно перенять формат клубов по интересам для детей и подростков, сказала НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая.
Для детей необходимо создать сеть бесплатных кружков по аналогии с программой «Московское долголетие», считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Он отметил, что «Московское долголетие» стало хорошим примером комплекса мер по поддержке людей старшего возраста. По словам депутата, от граждан приходит много обращений, которые демонстрируют потребность в создании подобной программы для детей и подростков из мало- или среднеобеспеченных семей, которые не могут себе позволить оплачивать детям занятия. Буцкая напомнила, что бесплатные кружки сегодня в России уже организованы, хотя спрос на них превышает предложение.
«Возможности для дополнительного образования детей сегодня достаточно широкие: кружки работают как при школах, так и в домах творчества. Да, не все востребованные направления доступны в полном объеме бесплатно, однако сам выбор у семей есть — и это принципиально важно. Особое внимание сейчас следует уделить подросткам. В стране уже развивается формат работы со школьниками через подростковые клубы. По сути, это логика, близкая к проекту "Активное долголетие", который строится на системе клубов по интересам. Возможно, именно такой подход — не просто кружки, а полноценные клубные пространства — стоит активнее развивать и для молодежи. Отдельное перспективное направление — межпоколенческие активности. Речь идет о совместных программах для родителей и детей, а также для бабушек, дедушек и внуков. Такой формат не только укрепляет семейные связи, но и создает дополнительную среду для общения и развития. В этой связи планируется рекомендовать расширение программ совместного досуга с внуками в центрах долголетия по всей стране», — пояснила депутат.
Она добавила, что главное — запустить программу, а направления будут появляться уже по мере ее развития в соответствии с запросами граждан.
Ранее Татьяна Буцкая в разговоре с НСН указывала на появление в России движений, аналогичных пионерскому — «Движение Первых», «Орлята России» и т. д. По ее словам, они охватывают разные категории детей и предлагают разнообразные активности.
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