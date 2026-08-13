Япония выразила России протест из-за визита Путина на Курилы
Япония выразила России решительный протест из-за визита президента РФ Владимира Путина на курильский остров Итуруп. Об этом говорится в заявлении, опубликованном японским МИД.
Ранее Владимир Путин впервые посетил Курилы, пишет Ura.ru.
Внешнеполитическое ведомство Японии считает, что так называемые северные территории - южная часть Курильских островов, в том числе Итуруп - являются исконно японскими «с исторической и юридической точек зрения».
Курильские острова были включены в состав СССР после Второй Мировой войны, они относятся к Сахалинской области России. При этом Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира и островов Малой Курильской гряды.
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