У блогера Лерчек диагностировали рак
У девушки обнаружили раковые клетки и метастазы в легких.
У находящейся под домашним арестом по делу о выводе денежных средств за рубеж блогера Лерчек (Валерия Чекалина) диагностировали рак. Недавно знаменитость родила четвертого ребенка. Почти сразу после этого девушку госпитализировали в онкологическую реанимацию. К сожалению, опасения врачей оправдались. Между тем, это уже не первая госпитализация Лерчек за последнее время.
РАК
8 марта отец четвертого ребенка Валерии Чекалиной аргентинский танцор Луис Сквиччиарини сообщил, что у блогера обнаружили рак. По его словам, врачи нашли у девушки раковые клетки и метастазы в легких.
«Мы проходили большое количество исследований, чтобы найти источник рака. Также была проведена операция на позвоночнике — так как несколько позвонков начали разрушаться. А в легких найдены метастазы», - рассказал Сквиччиарини на своей странице в одной из соцсетей.
26 февраля Чекалина родила четвертого ребенка от тренера по танцам. В минувший понедельник ее с сыном выписали из роддома, однако уже на следующий день блогера госпитализировали в онкологическую реанимацию.
Уже известно, что Лерчек отказалась ложиться в больницу после обнаружения у нее тяжелого заболевания. Адвокат Чекалиной Олег Бадма-Халгаев рассказал, что она покинула больницу под расписку, чтобы быть рядом с новорожденным.
«Валерия находится дома, на днях она уехала из больницы под расписку, чтобы побыть с новорожденным сыном, ее участие в судебном заседании (16 марта) будет решаться по состоянию здоровья», - приводит его слова РИА Новости.
ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ
Валерия Чекалина неоднократно жаловалась на состояние здоровья. Луис Сквиччиарини указал, что за время следствия она обращалась к следователю для разрешения посетить врача, но получала отказы. Под Новый год девушку экстренно забирали в больницу из-за угрозы выкидыша, а позже, как уточнил СМИ ее адвокат Виктор Дугин, ей сделали операцию, не связанную с гинекологией.
Известно, что в конце декабря 2025 года блогера госпитализировали с сильной болью в пояснице и почечной коликой. 30 декабря ей провели операции на почки. К тому же последнее перед родами Лерчек судебное заседание не состоялось, так как девушку забрала карета скорой помощи из-за боли в суставе.
Сквиччиарини также рассказывал, что Валерии потребовалась экстренная операция при родах. 24 февраля суд дал Лерчек разрешение на посещение клиники. Также сообщалось, что у девушки возникли проблемы со спиной.
«Мы приехали на плановое УЗИ, а через 15 минут уже оказались в операционной. "Требуется экстренное кесарево. Сейчас"», - написал он на своей странице в одной из соцсетей в день родов.
БЕЗ АРЕСТА И СРОКА?
Валерия Чекалина находится под домашним арестом по уголовному делу о выводе более 250 млн рублей, полученных от продажи фитнес-марафонов, в ОАЭ. Вместе с ней фигурантом проходит ее экс-супруг Артем Чекалин, а также их бизнес-партнер Роман Вишняк. В конце января 2026-го последнего приговорили к 2,5 года колонии. Вишняку также предстоит выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей, передают «Известия».
По версии следствия, с сентября 2021-го по февраль 2022 года Чекалины вместе с партнером Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели в ОАЭ свыше 251,5 млн рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO. При этом, отмечают следователи, фигуранты предоставили кредитной организации документы, содержащие ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.
8 сентября 2025 года Валерии и Артему было предъявлено обвинение. Однако на заседании 1 декабря прошлого года Лерчек заявила, что не понимает сути обвинений и не признает вину, настаивая на отсутствии самого события преступления. По словам девушки, организацией продаж занималась зарубежная компания, а она лично лишь создавала контент.
При этом Чекалин признал вину и раскаялся, однако выразил несогласие с квалификацией. Блогер отметил, что его действия следует рассматривать как уклонение от уплаты налогов, а не как нарушение валютного законодательства.
Между тем, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в беседе с НСН заметил, что у Валерии Чекалиной и так трое несовершеннолетних детей, а после рождения четвертого шансы на то, что ей присудят реальный срок в колонии, снижаются.
«Рождение ребенка не прекращает ни следствие, ни суд, но рождение ребенка влияет на смягчение наказания, на меру пресечения. Ее (Валерии Чекалиной – прим. НСН) домашний арест может быть заменен на запрет определенных действий или залог, либо подписку. Также внутри домашнего ареста могут быть смягчения, например, порядок посещения врачей, более либеральный режим контроля. Если приговор будет обвинительным, то возможна отсрочка исполнения наказания до достижения ребенком 14 лет. Дома у Чекалиной еще трое несовершеннолетних детей, поэтому шансы на то, что ей присудят реальный срок в колонии, снижаются. Окончательное решение всегда будет за судом, гарантий нет. Но общий тренд российского законодательства говорит о благоприятном исходе дела при такой ситуации», - объяснил он.
Ранее Telegram-канал «Shot» сообщил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) инициировала процедуру банкротства в отношении блогера Лерчек из‑за задолженности, приближающейся к 200 млн рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Российские сноубордисты не вышли в полуфинал Паралимпиады-2026
- Блогер Лерчек отказалась от госпитализации после обнаружения рака
- Иран уничтожил четыре радара американской ПРО THAAD
- У блогера Лерчек диагностировали рак
- СМИ: За первую неделю войны с Ираном США потратили $6 млрд
- СМИ: ОАЭ отвергли причастность к удару по опреснительному заводу в Иране
- Иран готов к наземному вторжению США и Израиля
- Минобороны: Силы ПВО за 6 часов сбили 152 дрона ВСУ
- ОАЭ впервые ударили по Ирану
- СМИ: США не могут сдерживать Россию из-за истощения вооружений