У блогера Лерчек диагностировали рак

РАК

8 марта отец четвертого ребенка Валерии Чекалиной аргентинский танцор Луис Сквиччиарини сообщил, что у блогера обнаружили рак. По его словам, врачи нашли у девушки раковые клетки и метастазы в легких.

«Мы проходили большое количество исследований, чтобы найти источник рака. Также была проведена операция на позвоночнике — так как несколько позвонков начали разрушаться. А в легких найдены метастазы», - рассказал Сквиччиарини на своей странице в одной из соцсетей.

26 февраля Чекалина родила четвертого ребенка от тренера по танцам. В минувший понедельник ее с сыном выписали из роддома, однако уже на следующий день блогера госпитализировали в онкологическую реанимацию.