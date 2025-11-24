Заслуженный адвокат России Людмила Айвар в интервью НСН объяснила, как беременность блогера Валерии Чекалиной может повлиять на решение суда по ее делу.

Суд Москвы ранее продлил на полгода домашний арест экс-супругам Чекалиным, обвиняемым в выводе за рубеж свыше 251 млн рублей. При этом блогер, более известная как Лерчек, сообщила в суде, что находится на шестом месяце беременности. По словам Валерии, отец будущего ребенка – ее тренер по танцам Луис Сквиччиарини. Айвар отметила, что блогер сможет спастись от тюрьмы, если ее осудят на срок до пяти лет.