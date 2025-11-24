«Отсрочка на 14 лет»: Беременность Лерчек назвали защитой от тюрьмы
Если суд запросит для Чекалиной наказание до пяти лет, его исполнение могут отсрочить до достижения ребенком 14 лет, сказала в эфире НСН Людмила Айвар.
Заслуженный адвокат России Людмила Айвар в интервью НСН объяснила, как беременность блогера Валерии Чекалиной может повлиять на решение суда по ее делу.
Суд Москвы ранее продлил на полгода домашний арест экс-супругам Чекалиным, обвиняемым в выводе за рубеж свыше 251 млн рублей. При этом блогер, более известная как Лерчек, сообщила в суде, что находится на шестом месяце беременности. По словам Валерии, отец будущего ребенка – ее тренер по танцам Луис Сквиччиарини. Айвар отметила, что блогер сможет спастись от тюрьмы, если ее осудят на срок до пяти лет.
«Суд может отсрочить исполнение наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста. Отсрочка рассматривается судом, если назначено наказание, не связанное с лишением свободы, либо лишение свободы не более 5 лет, отсутствует рецидив, либо суд приходит к выводу, что исправление возможно без немедленной изоляции. Если же наказание окажется свыше 5 лет, то, скорее всего, она будет взята под стражу. Достаточно большое количество беременных женщин содержится под стражей, в том числе и рожают в следственном изоляторе №6 Москвы», - разъяснила адвокат.
При этом она допустила, что беременность Чекалиной – это один из способов защиты от серьезного наказания.
«Не исключаю, что эта беременность, в том числе, и для того, чтобы облегчить ее участь, связанную с уголовным делом. Наверное, это тоже один из способов защиты. При вынесении наказания суд учитывает наличие несовершеннолетних детей и состояние беременности», - заключила собеседница НСН.
Блогеры Валерия и Артем Чекалины обвиняются в том, что в 2021-22 гг. при продаже фитнес-марафона вывели за рубеж более 251 млн рублей. Мать Лерчек сообщила в начале осени, что из-за тяжёлой финансовой ситуации распродаёт вещи дочери, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
