Криминалист Игнатов допустил, что у Блиновской будут привилегии в колонии

Блогеру Елене Блиновской, приговорённой к 4,5 года лишения свободы, могут смягчить условия содержания во владимирской колонии. Об этом NEWS.ru заявил криминалист Михаил Игнатов.

СМИ: Блиновская попала в привилегированный отряд в колонии

Он пояснил, что это связано с тем, что Блиновская является медийным лицом, поэтому за ней будет особый контроль, а сотрудники колонии «будут приглядывать, чтобы никто не её обидел».

«Думаю, что она вполне легко досидит свой срок с определенными привилегиями: ей могут облегчить условия свиданий и труда», - отметил эксперт.

Игнатов добавил, что блогер вряд ли будет работат в столярном цеху или швеей. Вероятнее всего её посадят «перекладывать бумажки».

Ранее в управлении ФСИН по Владимирской области опровергли информацию о том, что Блиновская якобы находится в «блатном» отряде в женской исправительной колонии, пишут «Известия».

ФОТО: РИА Новости
