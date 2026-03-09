Певцов назвал «варварством» иностранные псевдонимы в России

Российским артистам не следует брать иностранные псевдонимы, считает народный артист России, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

По мнению артиста, живущие в России люди, которые говорят и думают на русском языке, должны называться русскими именами, и «нечего на Запад смотреть».

«Если бы на самом деле возникли проблемы у этих людей (с иностранными псевдонимами. - НСН), я был бы только рад. Потому что это неправильно, называться чужими именами. Это варварство», - подчеркнул Певцов.

Ранее в РФ вступили в силу ограничения на использование иностранных слов на вывесках и других средствах размещения информации, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Меры касаются в том числе рекламы, буклетов, контента сайтов и мобильных приложений. При этом они не распространяются на зарегистрированные фирменные наименования и товарные знаки.

