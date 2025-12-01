Лерчек не признала вину по делу о выводе средств за рубеж

Также блогер указала, что ей непонятна суть этого обвинения, так как она лишь занималась подготовкой фото- и видеоматериалов фитнес-марафона.

Адвокат Чекалиной Артём Ковыршин, в свою очередь, отметил, что организацией продажи марафонов за рубеж руководила компания E-FITNESS-FZСO, к которой блогер не имеет отношения. Доход же от этой деятельности, по его словам, получали бывший экс-супруг Лерчек Артём Чекалин и его бизнес-партнёр Роман Вишняк.

Сам Чекалин также не признал вину в выводе денег за рубеж. В отличие от него Вишняк полностью признал вину и заключил сделку со следствием - его дело выделено в отдельное производство.

Ранее суд Москвы ранее продлил на полгода домашний арест экс-супругам Чекалиным, обвиняемым в выводе за рубеж свыше 251 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

