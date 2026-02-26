СМИ: Находящаяся под следствием блогер Лерчек родила сына

Находящаяся под домашним арестом блогер Валерия Чекалина (Лерчек) родила сына. Об этом со ссылкой на окружение женщины сообщает ТАСС.

Следствие изъяло у блогера Лерчек украшения и 46 млн рублей

Это уже четвёртый ребёнок Чекалиной. В браке с экс-супругом Артёмом Чекалиным она в 2016 году родила двойняшек Алису и Богдана, а в 2022 году - сына Льва. Отцом новорождённого сына является аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини.

Ранее Чекалину и её бывшего мужа обвинили в незаконном выводе из России порядка 251 млн рублей. Блогер свою в ину не признала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

При этом принимавший участие в схеме пртнёр Чекалиных Роман Вишняк получил по данному делу два года и шесть месяцев лишения свободы.

ФОТО: ТАСС/Савостьянов Сергей
ТЕГИ:НоворождённыйДомашний АрестБлогер

