СМИ: Находящаяся под следствием блогер Лерчек родила сына
Находящаяся под домашним арестом блогер Валерия Чекалина (Лерчек) родила сына. Об этом со ссылкой на окружение женщины сообщает ТАСС.
Это уже четвёртый ребёнок Чекалиной. В браке с экс-супругом Артёмом Чекалиным она в 2016 году родила двойняшек Алису и Богдана, а в 2022 году - сына Льва. Отцом новорождённого сына является аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини.
Ранее Чекалину и её бывшего мужа обвинили в незаконном выводе из России порядка 251 млн рублей. Блогер свою в ину не признала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
При этом принимавший участие в схеме пртнёр Чекалиных Роман Вишняк получил по данному делу два года и шесть месяцев лишения свободы.
