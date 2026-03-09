6 цветов и новые больничные: Минздрав сделал рекомендации по форме для медиков
Отмечается, что ее расцветка будет отличаться в зависимости от должности специалистов.
Накануне Минздрав сделал рекомендации по форме для сотрудников медучреждений. В ведомстве подчеркнули, что она должна отличаться по цвету в зависимости от должностей работников. До этого в Минздраве предложили изменить условия формирования больничных и предоставлять их самозанятым гражданам. Кроме того, в Госдуме предлагали официально разрешить в России адаптивные больничные листы.
РАЗНОЦВЕНТАЯ ФОРМА
Минздрав рекомендовал шесть цветов формы для сотрудников медицинских организаций. Отмечается, что расцветка будет отличаться в зависимости от должности медиков и формироваться в соответствии с иерархической ветвью организации.
В ведомстве указали, что врачам следует носить униформу темно-зеленого цвета, среднему медицинскому персоналу — светло-зеленую, младшему — сиреневую. Согласно методическим рекомендациям министерства здравоохранения России, руководящему персоналу рекомендована форма темно-синего цвета, администрации — голубого цвета, представителям немедицинской и хозяйственной службы, а также IT-специалистам — серого.
Соответствующий документ был утвержден и направлен в регионы еще в 2024 году, пишет РИА Новости. В Минздраве подчеркнули, что форма сотрудников медорганизаций должна соответствовать строгим критериям, самый важный из которых — безопасность и удобство во время работы.
Кроме того, в ведомстве разработали рекомендации к обуви сотрудников поликлиник и других медучреждений. Так, толщина ее подошвы должна составлять около двух-трех сантиметров, чтобы уменьшить нагрузку на ноги. Уточняется, что медперсоналу рекомендовали выбирать обувь с рифленой, прорезиненной и гибкой подошвой, которая не будет создавать неудобств и не допустит проскальзывания.
НОВЫЕ БОЛЬНИЧНЫЕ
До этого в Минздраве предложили изменить условия формирования больничных листов. В ведомстве призвали сделать это для того, чтобы такой возможностью могли пользоваться самозанятые граждане.
«Листок нетрудоспособности также выдается физлицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"», - указано в документе.
С 1 января 2026 года в России проводится эксперимент, в рамках которого самозанятые граждане могут добровольно вступать в систему соцстрахования и оформлять листки нетрудоспособности в случае болезни. Для этого им необходимо выбрать страховую сумму — 35 или 50 тысяч рублей, от которой будет зависеть размер ежемесячного взноса. Более высокая сумма повышает и выплаты по больничному.
Право на пособие по временной нетрудоспособности возникнет после шести месяцев непрерывной уплаты взносов. Эксперимент продлится до конца 2028 года, пишет РИА Новости.
При этом в конце февраля Минздрав России представил проекты приказов, меняющих с 2026 года порядок выдачи больничных. Так, для граждан, которые уже брали листки нетрудоспособности четыре и более раза за полгода, вводится особый контроль. Новый больничный будет выписываться максимум на пять дней, пишет RT.
Отмечается, что после этого документы будут направляться во врачебную комиссию, на которой будет определяться причина частых болезней и решаться, нужны ли человеку допобследования или лечение в стационаре. Исключения составят беременность, уход за родственниками и лечение в больнице.
УДАЛЕНКА ВМЕСТО БОЛЬНИЧНОГО
В начале февраля председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов также говорил, что в ГД должны внести законопроект об адаптивном больничном, чтобы заболевший сотрудник мог удаленно выполнять свои обязанности.
По его словам, для этого в Трудовой кодекс РФ необходимо будет внести дополнительную статью «Временный адаптивный режим труда», исходя из которой, для заболевших или травмированных будет организован особый режим работы без оформления листка временной нетрудоспособности. Однако получать адаптивный больничный будет возможно только, если это будет прописано в медицинском заключении, передает ТАСС.
Депутат подчеркнул, что благодаря такой инициативе будет сформирован дифференцированный подход к выдаче больничных листов, и сотрудники при желании, неопасной болезни, либо если она не мешает профессиональной деятельности, смогут работать удаленно, пишет RT.
Однако, по словам HR-эксперта Зулии Лоиковой, сейчас граждане редко идут на больничный официально, так как не хотят терять доход.
«Если человек хорошо себя чувствует, он работает из дома, никто не хочет терять зарплату. Крайне редко люди идут на больничный официально. Эта мера (законопроект об адаптивном больничном – прим. НСН) позволит устранить правовой пробел. Для сотрудников это возможность сохранить доход. У нас есть часть работодателей, которые разрешают это делать. Кто-то оплачивает дни на удаленке полностью, кто-то дает отгулы, чтобы не нужно было брать больничный. А отгулы не всем подходят. Работодателю тоже выгодно, чтобы человек работал, так как падает продуктивность и эффективность. Функция заболевшего работника зачастую передается коллегам, а им за это не платят дополнительно ничего. Эти поправки будут интересы больше молодым сотрудникам, которые на больничном получают небольшую часть зарплаты из-за стажа. Сотрудникам со стажем больничный и так оплачивается на 80-100%, работать в таком случае будет невыгодно», - объяснила она в беседе с НСН.
Ранее вице-президент Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что Минздрав мог снизить минимальные баллы ЕГЭ при поступлении в вузы из-за снижения конкурса в связи с законом об отработке, однако на качестве обучения это никак не скажется.
