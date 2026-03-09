6 цветов и новые больничные: Минздрав сделал рекомендации по форме для медиков

Соответствующий документ был утвержден и направлен в регионы еще в 2024 году, пишет РИА Новости. В Минздраве подчеркнули, что форма сотрудников медорганизаций должна соответствовать строгим критериям, самый важный из которых — безопасность и удобство во время работы.

Кроме того, в ведомстве разработали рекомендации к обуви сотрудников поликлиник и других медучреждений. Так, толщина ее подошвы должна составлять около двух-трех сантиметров, чтобы уменьшить нагрузку на ноги. Уточняется, что медперсоналу рекомендовали выбирать обувь с рифленой, прорезиненной и гибкой подошвой, которая не будет создавать неудобств и не допустит проскальзывания.

НОВЫЕ БОЛЬНИЧНЫЕ

До этого в Минздраве предложили изменить условия формирования больничных листов. В ведомстве призвали сделать это для того, чтобы такой возможностью могли пользоваться самозанятые граждане.