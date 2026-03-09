МИД Ирана опроверг удары по Азербайджану, Кипру и Турции
9 марта 202612:54
Военные Ирана не осуществляли атак на Кипр, Турцию и Азербайджан. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Исмаил Багаи, передает телеканал SNN.
«Генеральный штаб вооруженных сил четко и официально заявил, что подобных [запусков] реактивных снарядов с территории Ирана или вооруженными силами не было», - отметил дипломат.
Между тем иранские военные провели 30-ю волну ударов по целям США и Израиля на Ближнем Востоке, применив ракеты и стратегические БПЛА.
