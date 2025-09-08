Блогерам Чекалиным предъявили обвинение в незаконном выводе денег за рубеж
Блогерам Валерии и Артему Чекалиным (Лерчек и Артемчек) предъявили обвинение в валютных операциях на счета нерезидентов РФ по фальшивым документам. Об этом сообщила прокуратура Москвы.
«Обвиняемые Чекалины и [соучредитель фирмы Чекалина Роман] Вишняк, совместно с соучастниками, с сентября 2021 года по февраль 2022 года... в составе организованной группы, при реализации гражданам через интернет курсов фитнес-марафонов совершили валютные операции по переводу денежных средств в сумме более 251,6 млн рублей на банковский счет нерезидента», - указали в надзорном ведомстве.
При этом кредитной организации с полномочиями агента валютного контроля предоставили документы с заведомо недостоверными данными об основаниях, целях, назначении перевода.
Чекалиным предъявлено обвинение по статье о совершении валютных операций по переводу средств в российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов с заведомо недостоверными сведениями организованной группой в особо крупном размере. Фигуранты начали ознакомление с материалами дела. С соучастником Чекалиных было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело против него выделили в отдельное производство.
Ранее блогеров поместили под домашний арест по делу о незаконных валютных операциях, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Блогерам Чекалиным предъявили обвинение в незаконном выводе денег за рубеж
- В Стамбуле вспыхнули массовые протесты из-за борьбы Эрдогана с оппозицией
- Зеленский заявил Трампу, что готов к встрече с Путиным «не в России»
- РБК запустил свое радио после песни «Карнавала.нет»
- Кадыров назвал Трампа давним фанатом Путина
- Обрушит экономику? Трамп готов к новым санкциям против России
- Победителем US Open стал Карлос Алькарас
- Задержан один из осужденных, сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге
- СБУ объявила в розыск Тимати
- Тутберидзе грозит штраф за не сданную в срок отчетность о страховании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru