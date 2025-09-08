Блогерам Чекалиным предъявили обвинение в незаконном выводе денег за рубеж

Блогерам Валерии и Артему Чекалиным (Лерчек и Артемчек) предъявили обвинение в валютных операциях на счета нерезидентов РФ по фальшивым документам. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

«Обвиняемые Чекалины и [соучредитель фирмы Чекалина Роман] Вишняк, совместно с соучастниками, с сентября 2021 года по февраль 2022 года... в составе организованной группы, при реализации гражданам через интернет курсов фитнес-марафонов совершили валютные операции по переводу денежных средств в сумме более 251,6 млн рублей на банковский счет нерезидента», - указали в надзорном ведомстве.

При этом кредитной организации с полномочиями агента валютного контроля предоставили документы с заведомо недостоверными данными об основаниях, целях, назначении перевода.

Чекалиным предъявлено обвинение по статье о совершении валютных операций по переводу средств в российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов с заведомо недостоверными сведениями организованной группой в особо крупном размере. Фигуранты начали ознакомление с материалами дела. С соучастником Чекалиных было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело против него выделили в отдельное производство.

Ранее блогеров поместили под домашний арест по делу о незаконных валютных операциях, пишет 360.ru.

