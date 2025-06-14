Кологривый, Бондарчук, Offset: Как конфликт Израиля и Ирана отразился на знаменитостях

ЭВАКУАЦИЯ КОЛОГРИВОГО И БОНДАРЧУКА

Популярный российский актер Никита Кологривый оказался в числе эвакуированных из Ирана россиян. В пресс-службе посольства России в Баку сообщили, что знаменитость вместе с другими 55 гражданами РФ накануне доставили в Азербайджан.

В их числе оказался и режиссер Федор Бондарчук со своей съемочной группой. В Иране он снимал приключенческую драму по мотивам повести братьев Стругацких «Трудно быть богом». На пограничном пункте «Астара» в Астаре, где продолжается эвакуация иностранных граждан, Бондарчук сообщил азербайджанским журналистам, что все почти 90 человек в группе живы и здоровы, хотя и немного устали.