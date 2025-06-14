Кологривый, Бондарчук, Offset: Как конфликт Израиля и Ирана отразился на знаменитостях
Россиян актера Никиту Кологривого и режиссера Федора Бондарчука вынужденно эвакуировали из Ирана. При этом американский рэпер Offset не смог прилететь на концерт в Москву из-за массовой отмены рейсов.
Конфликт между Иерусалимом и Тегераном вновь обострился 13 июня после проведения Израилем операции «Восходящий лев» против Ирана. 14 июня Тегеран ответил ЦАХАЛ «Истинным обещанием». Конфликт уже отразился на ряде знаменитостей, в том числе российских. Между тем, из Ирана пришлось эвакуировать десятки россиян.
ЭВАКУАЦИЯ КОЛОГРИВОГО И БОНДАРЧУКА
Популярный российский актер Никита Кологривый оказался в числе эвакуированных из Ирана россиян. В пресс-службе посольства России в Баку сообщили, что знаменитость вместе с другими 55 гражданами РФ накануне доставили в Азербайджан.
В их числе оказался и режиссер Федор Бондарчук со своей съемочной группой. В Иране он снимал приключенческую драму по мотивам повести братьев Стругацких «Трудно быть богом». На пограничном пункте «Астара» в Астаре, где продолжается эвакуация иностранных граждан, Бондарчук сообщил азербайджанским журналистам, что все почти 90 человек в группе живы и здоровы, хотя и немного устали.
«В первую очередь хотелось поблагодарить президента Азербайджана Ильхама Алиева за беспрецедентную помощь в пересечении границы между Ираном и Азербайджаном. На самом деле помогали все — посольство РФ в Тегеране и в Баку… Первая группа граждан РФ отправится в Москву уже сегодня, остальные — на днях», - приводит слова Бондарчука РИА Новости.
В свою очередь продюсер и шоураннер сериала Теймур Джафаров сообщил журналистам, что непредвиденная эвакуация не сильно помешала съемочному процессу.
«Там немного осталось снимать — ничего страшного. Возвращаться нет никакого смысла», - передает «Радиоточка НСН».
При этом артисты Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского, которые прибыли в Иран в связи с проведением Дней российской культуры, до сих пор находятся в республике. Исполнительный продюсер съемочной группы Бондарчука Аля Сомкина в беседе с ТАСС сообщила, что, предположительно, музыкантов эвакуируют 15 июня.
«Они сегодня с нами не выезжали. У меня есть информация, что завтра, но это не точно», - сказала она.
Также сообщалось, что в эти дни в Иране оказались артисты государственного академического заслуженного ансамбля танца «Лезгинка». В министерстве культуры России объяснили, что в связи с временным ограничением воздушного сообщения, установленным иранской стороной, коллективы не смогли своевременно покинуть территорию страны. Однако в настоящий момент им ничего не угрожает, добавили в ведомстве.
«ОТМЕНА» OFFSET
На фоне происходящего в Иране и Израиле американский рэпер Offset (Киари Кендрелл Сифус) не смог прилететь на концерт в Москву, который должен состояться 14 июня. В российскую столицу для совместного выступления накануне уже прибыл его коллега по сцене Lil Pump (Газзи Фабия Гарсия).
Организаторы концерта в «МТС Live Холле» в своем Telegram-канале сообщили, что Offset не выйдет на сцену мероприятия в связи с отменой рейсов из-за ситуации между Израилем и Ираном.
«Уважаемые зрители! К сожалению, Offset не выступит сегодня, 14 июня, на шоу в Москве из-за массовой отмены рейсов — последствий конфликта между Ираном и Израилем. Мы, как организаторы, пытались до последнего помочь Offset совершить запланированный визит в Москву, и сделали все, что от нас зависело», - говорится в публикации.
К тому же организаторы поделились видеообращением самого рэпера. В ролике Offset извинился перед российской аудиторией и объяснил, что все произошло из-за отмены рейсов.
В итоге на субботнем концерте в Москве выступят Richie Wess, Smokepurpp и Lil Pump. Отмечается, что желающие вернуть билеты смогут сделать это по месту приобретения с 16 по 30 июня 2025 года включительно.
УБЕЖИЩЕ ЖЕНЫ ЗАПАШНОГО
Между тем, супруга российского дрессировщика Аскольда Запашного Эллен, находящаяся сейчас в Израиле, опубликовала видео того, как выглядят бомбоубежища в израильских квартирах. Она рассказала, что стены специально оборудованной комнаты сделаны из очень толстого металла, а окна и двери закрываются на засовы. По словам женщины, такие бомбоубежища установлены по всему стояку дома.
«В каждой квартире, построенной после 1996 года в Израиле, есть такая комната-бомбоубежище», - сказано в Telegram-канале брата ее мужа Эдгарда Запашного.
В ролике Эллен поделилась, что в ближайшие ночи она и ее семья будут спать именно в этой комнате. По словам женщины, в бомбоубежище заранее подготовлены необходимые запасы воды и еды, а также документы и спальное место.
ЭВАКУАЦИЯ РОССИЯН
Утром 14 июня в пресс-службе посольства РФ в Баку объявили, что первый автобус с эвакуированными российскими гражданами уже пересек ирано-азербайджанскую границу. Отмечается, что эвакуация россиян из Ирана будет разделена на несколько волн.
В Министерстве иностранных дел России сообщили, что первая группа вывезенных россиян состояла из 86 человек. По данным МИД, в ночь на 14 июня она пересекла пункт пропуска «Астара» на границе Ирана и Азербайджана.
«Речь идет о съемочной группе всемирно известного российского режиссера Федора Бондарчука. При наличии возможности в гуманитарных ситуациях всегда помогаем и гражданам других стран», - сказано в Telegram-канале ведомства.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» писал, что наряду с россиянами в группу эвакуированных из Ирана также вошли граждане Белоруссии, Латвии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru