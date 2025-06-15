АТОР: 2 тысячи россиян не могут вылететь из ОАЭ из-за ударов Израиля по Ирану

В компании добавили, что находящимся в ОАЭ россиянам бесплатно продлевают проживание в отелях, а тем, кто следовал через Дубай в РФ с пересадкой, подбирают рейсы в Россию через другие страны. Кроме того, представители АТОР объяснили, что сейчас в дубайских аэропортах в залах ожидания нет россиян, чьи вылеты отложены, так как для комфорта всех путешественников развозят по гостиницам на время решения проблемы с обратными рейсами.

До этого Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что авиакомпания «Победа» отменила рейсы в ОАЭ. При этом арабская авиакомпания «Flydubai» на период 13-14 июня тоже отменила 22 рейса в Дубай, которые должны были вылететь из десяти российских аэропортов.

Ранее туристы, направлявшиеся из ОАЭ в Москву, сообщили «Известиям», что туроператоры отмененных рейсов проявили халатность по отношению к пассажирам.