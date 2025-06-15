В Минэкономразвития дали рекомендации для россиян в Иране и Израиле

В Минэкономразвития РФ проинформировали туроператоров об угрозе безопасности туристов в Иране и Израиле. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба министерства.

В связи с этим россиянам рекомендовали воздержаться от туристических поездок в указанные страны до момента нормализации обстановки. Гражданам РФ, которые находятся в зоне обострения конфликта, также посоветовали перемещаться с осторожностью и следить за официальными сообщениями.

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При этом в ведомстве призвали туроператоров временно приостановить продажу туров и отдельных туруслуг в Иран и Израиль. В Минэкономразвития также отметили необходимость информирования российских туристов, которые собираются поехать в эти страны, о текущей ситуации в них. Региональные органы власти в сфере туризма тоже попросили оперативно довести эту информацию до путешественников и турагентов.

Ранее в АТОР сообщили, что около двух тысяч российских туристов не могут вылететь из ОАЭ из-за ирано-израильского конфликта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ИзраильИранРоссиянеТуристыМинэкономразвития

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