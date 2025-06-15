В Минэкономразвития дали рекомендации для россиян в Иране и Израиле

При этом в ведомстве призвали туроператоров временно приостановить продажу туров и отдельных туруслуг в Иран и Израиль. В Минэкономразвития также отметили необходимость информирования российских туристов, которые собираются поехать в эти страны, о текущей ситуации в них. Региональные органы власти в сфере туризма тоже попросили оперативно довести эту информацию до путешественников и турагентов.

Ранее в АТОР сообщили, что около двух тысяч российских туристов не могут вылететь из ОАЭ из-за ирано-израильского конфликта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».