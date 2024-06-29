Туристы не боятся: В Крыму усилят безопасность после атаки ВСУ на Севастополь

УСИЛЕНИЕ МЕР

29 июня ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь. Губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что в результате происшествия три мирных жителя получили осколочные ранения легкой степени тяжести. Сейчас они госпитализированы в больницу. Также известно, что фрагменты ракеты упали недалеко от улицы Новикова. При этом также сообщалось о том, что осколки выбили стекла, пробили крышу и потолок частного дома на Выгонной улице. На улице Жукова также повреждено несколько домов.

На фоне участившихся атак ВСУ на полуостров в Крыму объявили об усилении мер безопасности. Так, например, сегодня утром по состоянию на 8:00 часов утра по московскому времени в результате этого на подъезде к Крымскому мосту скопилось 600 автомобилей. По данным Тelegram-канала информационного центра по дорогам, в очереди со стороны Тамани находилось 240 машин, а в очереди со стороны Керчи — 360. При этом отмечается, что время ожидания для автомобилей составляет около часа. До этого также сообщалось, что на Крымском мосту с 05:51 до 06:50 часов утра было приостановлено движение.

Несколькими днями ранее, 27 июня к 9:00 часам утра, у досмотровых пунктов перед Крымским мостом скопилось 200 машин. При этом в очереди со стороны Тамани было 118 автомобилей. Отмечалось, что пробка образовалась буквально за два часа, так как еще в 7:00 часов утра того дня участок дороги был свободен.