Туристы не боятся: В Крыму усилят безопасность после атаки ВСУ на Севастополь
По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, на дополнительные меры безопасности в городе потребуется примерно 700 млн рублей.
После атаки ВСУ на Севастополь, произошедшей 23 июня, в городе и в целом в Крыму усилились меры безопасности, что привело даже к возникновению пробок на подъезде к Крымскому мосту. Однако это не останавливает туристов от посещения полуострова.
УСИЛЕНИЕ МЕР
29 июня ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь. Губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что в результате происшествия три мирных жителя получили осколочные ранения легкой степени тяжести. Сейчас они госпитализированы в больницу. Также известно, что фрагменты ракеты упали недалеко от улицы Новикова. При этом также сообщалось о том, что осколки выбили стекла, пробили крышу и потолок частного дома на Выгонной улице. На улице Жукова также повреждено несколько домов.
На фоне участившихся атак ВСУ на полуостров в Крыму объявили об усилении мер безопасности. Так, например, сегодня утром по состоянию на 8:00 часов утра по московскому времени в результате этого на подъезде к Крымскому мосту скопилось 600 автомобилей. По данным Тelegram-канала информационного центра по дорогам, в очереди со стороны Тамани находилось 240 машин, а в очереди со стороны Керчи — 360. При этом отмечается, что время ожидания для автомобилей составляет около часа. До этого также сообщалось, что на Крымском мосту с 05:51 до 06:50 часов утра было приостановлено движение.
Несколькими днями ранее, 27 июня к 9:00 часам утра, у досмотровых пунктов перед Крымским мостом скопилось 200 машин. При этом в очереди со стороны Тамани было 118 автомобилей. Отмечалось, что пробка образовалась буквально за два часа, так как еще в 7:00 часов утра того дня участок дороги был свободен.
Теперь перед проездом по мостовому переходу через Керченский пролив все транспортные средства должны проходить обязательный досмотр. Усиление контроля связано с тем, что днем 23 июня ВСУ атаковали Севастополь американскими ракетами ATACMS. При отражении атаки российским военным удалось сбить четыре ракеты, однако пятый снаряд отклонился от траектории и взорвался над городом. В результате происшествия погибли пять человек, в том числе трое детей, более 140 получили ранения.
После этого в регионе приступили к усилению и других мер безопасности. Так, например, депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил закрыть для посетителей пляжи и другие места массового скопления людей, которые расположены недалеко от военных объектов. Однако власти Севастополя не планируют закрывать пляжи, но рекомендуют временно воздержаться от посещения некоторых из них.
В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщил, что в городе усилят систему ПВО. К тому же теперь владельцев частных объектов обязуют пускать людей во время тревоги.
«Новая мера будет обязывать всех владельцев частной собственности, кроме детских садов, пускать людей во время тревоги. В случае, если допуск не будет обеспечен, предусмотрены существенные штрафы», - объяснил губернатор.
Развожаев также объявил, что в Севастополе построят около 600 новых укрытий. По его словам, их установят на пляжах, у остановочных павильонов и в парках. Он добавил, что система оповещения населения в городе будет доработана, что позволит жителям быстрее укрыться в случае атаки.
Губернатор сообщил, что допмеры безопасности, которые намерены ввести в Севастополе после обстрела ВСУ, потребуют финансирования в размере около 700 млн рублей.
ТУРИСТЫ НЕ БОЯТСЯ
Между тем, в туриндустрии считают, что атака ВСУ на Севастополь никак не повлияет на текущий туристический сезон в Крыму. Это подтверждает и председатель межрегиональной общественной организации «Ассоциация малых отелей Крыма и Севастополя» Наталия Стамбульникова.
«Туристов случившееся не пугает. Если и есть редкие случаи отмены бронирования, тут же поступает новая бронь. Что же касается Севастополя с его обширной и разнообразной пляжной картой, здесь ситуация несколько иная: с западного побережья Севастополя больше перебираются на юг, но о массовой истерии говорить нельзя. Туристическому сезону быть, несмотря ни на что!», - заметила она в интервью НСН.
Председатель комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрий Гемпель в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» также рассказал, что в регионе не ожидают срыва курортного сезона на фоне обстрела Севастополя.
«Буквально сейчас проезжал по Крымскому мосту, там много машин – это те люди, которые едут в Крым отдыхать. Не думаю, что курортный сезон у нас будет сорван. Пляжи у нас достаточно подготовлены, сейчас более адекватная обстановка, чем мы наблюдали в течение последних дней. В пляжной зоне есть укрытия, туристам важно знать, где они находятся, изучить правила поведения при обстреле. Сейчас от них никто не застрахован, отдыхающим важно понимать, как себя вести в такой ситуации», - добавил он.
В то же время председатель Правления Ассоциации «Безопасность туризма» Сергей Груздь считает, что туристам следует объективно оценивать ситуацию и возможные риски, но реальных предпосылок для запрета на поездки в Крым сейчас нет.
«Мы знаем, в какое время живем, это период проведения спецоперации, условия повышенной террористической угрозы, но жизнь продолжается. Степени угрозы, при которой стоило бы воздержаться от поездок в туристических целях, не наблюдается. Нет оснований для расторжения договоров, значит, нет основания для возврата денег. Мне также неизвестно о массовых отказах от поездок с туристическими целями», - подчеркнул он в беседе с НСН.
Между тем в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что продажи туров в Крым восстановятся уже в начале июля. По данным туроператоров, на лето 2024 года уже сделано на 76% больше бронирований туров в Крым, чем было на этот момент в прошлом году. При этом участники туристического рынка не зафиксировали массовой отмены туров на полуостров после атаки на Севастополь.
Ранее вице-президент АТОР, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин заявил, что россиянам, которые решили отказаться от поездки в Крым после атаки ВСУ на Севастополь, полностью вернут деньги.
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