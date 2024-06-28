Развожаев: В Севастополе усилят систему ПВО
Защита Крымского полуострова будет усилена на фоне последней атакой Вооруженных сил Украины на Севастополь, сообщил в эфире канала СТВ губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, будет усилена защита Севастополя и всего полуострова, «хотя она уже неоднократно усиливалась». Речь идет об усилении ПВО и других мерах.
Отмечается, что от ракетной опасности разработан сигнал «баллистика», который прозвучит в громкоговорителях.
Ранее стало известно, что власти Севастополя не планируют закрывать пляжи после атаки ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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