Развожаев: В Севастополе усилят систему ПВО

По его словам, будет усилена защита Севастополя и всего полуострова, «хотя она уже неоднократно усиливалась». Речь идет об усилении ПВО и других мерах.

Отмечается, что от ракетной опасности разработан сигнал «баллистика», который прозвучит в громкоговорителях.

Ранее стало известно, что власти Севастополя не планируют закрывать пляжи после атаки ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

